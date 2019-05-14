彩晶Q1淡季轉虧為盈 全年展望佳

2019-05-14 13:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



中小尺寸面板廠彩晶（6116）無懼淡季衝擊，今年第1季轉虧為盈，每股純益（EPS）0.06元，成為唯一獲利的台系面板廠；受惠業績支撐，彩晶今（14）日無懼台股大盤下挫，挾著逾2萬張大量上演「反彈秀」，盤中最高一度漲至7.19元，收復5日線。

彩晶今年第1季合併營收32.62億元，季增約2％，稅後純益約1.8億元，表現符合外界預期；尤其在面板價格不振之際，彩晶首季毛利率達11%，讓法人直言「非常難得」。

彩晶表示，第1季獲利主因為中小尺寸平均售價反彈，近期4月、5月出貨狀況還不錯，且價格也走穩，第2、3季預期表現仍穩健。

彩晶維持獲利，除了中小尺寸價格反彈，另積極調整產品組合，也逐漸顯現效益。

彩晶指出，由於手機市場趨於飽和，成長力道有限，而順勢逐步調降比重，從去年第1季占比曾達70%，現在已降到50%以下，並同步增加工控、車載、平板等中尺寸產品，尤其車載部分，目標從去年23%提升到30%。

法人表示，彩晶去年第4季雖認列資產減損，不過僅小虧，首季淡季仍能獲利，關鍵在產品組合變化，尤其工控產品第1季出貨量不少，工控等高毛利產品出貨亦穩健成長，替其營運成長增添動能，第2季看起來可望比第1季更好；展望全年，中小尺寸面臨的價格壓力較大尺寸小，彩晶很有機會全年獲利，發展相對整個產業樂觀。

美中貿易戰緊張局勢升溫，美國下一波可能對3,000億美元中國大陸商品，加徵最高25%的關稅，其中包括手機等消費性電子產品。

彩晶表示，其手機產品做的是入門款，入門款不見得會銷往美國，目前評估影響應不算大；法人也說，美中貿易戰列入手機，不排除會對彩晶有影響，但現在看來導致其轉虧的機率不大。