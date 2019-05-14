萬年清競拍得標均價60.72元 28日每股50元上櫃

2019-05-14 12:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



工業用水及廢水高級處理工程領導廠萬年清（6624）競價拍賣今(14)日完成，得標均價60.72元，將自5/16~20日辦理公開申購，每股承銷價50元，，公開申購張數390張，預計5月28日掛牌上櫃。

主辦承銷的國泰證券今日表示，競價拍賣開標，最低得標價格59.52元，最高得標價格67.2元，各得標單的價格及其數量加權平均價格為60.72元，高於最低競價拍賣承銷價格的1.3倍。

萬年清近年來拓展大陸、越南及印度市場之效益顯現，今年營運成長態勢明確，這次投標情形相當踴躍，這次辦理上櫃前公開承銷1,750張，其中1,360張採競價拍賣已完成，合格件共877筆，合格投標量8,151張，超額投標倍數高達5.99倍，市場響應熱烈，全部順利拍賣成功。

萬年清深耕工業用水及廢水處理領域超過20年，客戶群主要為國內外大型集團，目前工程實績涵蓋東南亞（越南、印尼、馬來西亞、柬埔寨、泰國）、東亞（中國、韓國）、南亞（印度）、拉美（尼加拉瓜、墨西哥）、非洲（賴索托）及中東地區（以色列）等。

萬年清積極拓展海外業務，自2017年起前往杜拜、印度、印尼及越南參展，推廣關鍵核心技術服務與新型設備製造及銷售能力，業務範圍不僅不受限於服務地區，更為廣闊的潛在客戶及市場進行耕耘，預期未來營運成長樂觀可期。

萬年清2018年合併營收3.83億元， EPS3.1元，營收及獲利金額均較前一年度成長，董事會通過107年配發現金股利，若以上櫃後掛牌股本計算，本次申購中籤者，若持有至除息基準日，每股可配發現金股利約2.22元。