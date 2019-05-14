中美貿易戰／電子五哥備戰 郭台銘回深圳坐鎮

2019-05-14 12:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



美國政府公佈對中國3千億美元產品關稅課稅項目，包含手機如iPhone、筆電等台灣代工廠業務主軸全部沒有倖免，面對即將到來的新一波關稅，電子代工五哥繃緊神經，勢必加速從中國轉移據點，據悉，鴻海董事長郭台銘已提前返回深圳龍華廠坐鎮，而今（14）日廣達也將召開法說會，中美貿易戰因應之道將成為法說會焦點。

據悉，郭台銘昨（13）日上午在國民黨部與國民黨主席吳敦義召開「吳郭會」後，下午即搭私人專機前往中國，返回大本營深圳龍華廠坐鎮，以面對新一波中美關稅大戰。

鴻海（2317）身為全球代工龍頭，消費性3C產品包含平板、筆電及手機等，業務幾乎無所不包。法人分析，一旦3千億美元關稅真的啟動，由於鴻海製造重心在大陸，以重點產品iPhone來說，生產重鎮就在中國河南省鄭州廠，美國如啟動新一波關稅，對鴻海營運勢必造成衝擊。

至於英業達（2356），據了解，目前出貨美國筆電部分約佔25%至30%，短期因應之道就是拉回台灣生產。在智慧裝置部分，無線藍芽耳機AirPods 目前蘋果沒有進一步的指示，可能還在等待豁免權的送審，而其他產品方面，則加速往馬來西亞檳城廠區移動。

NB代工龍頭廣達（2382）去年已啟動產線轉移作業，去年底大手筆買下位於總部旁的中環林口二、三廠，將做為高階、高單價、生產自動化程度高產品的生產基地，主要因應伺服器等產品線。不過，對於筆電、穿戴裝置等業務仍維持在中國生產，並未釋出產線轉移消息。

廣達目前筆電業務以美系客戶為主，其中最知名的消費性產品就是蘋果MACBOOK，至於穿戴裝置則代工Apple Watch。而廣達今日將召開法說會，由董事長林百里、副董事梁次震主持，預料3千億美元關稅事件，廣達因應之道將成為法人圈關注焦點。

在仁寶（2324）部分，去年已針對中美貿易戰提前因應，除了擴增台灣桃園平鎮廠的產能，去年年底也評估重啟越南舊廠，由於當時尚未針對筆電等其他產品課稅，現階段情勢轉變，一旦關稅真的課到25%，該廠可能就會重啟產能。