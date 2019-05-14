萬年清承銷價每股50元 16日起公開申購

2019-05-14 12:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



國泰證券主辦承銷，工業用水及廢水高級處理工程領導廠萬年清（6624）競價拍賣已於今（14）日完成開標，最低得標價格為59.52元，最高得標價格為67.20元，各得標單的價格及其數量加權平均價格為60.72元，高於最低競價拍賣承銷價格的1.3倍，這次辦理公開申購的承銷價格50元，公開申購張數為390張，公開申購期間為5月16日至5月20日，並於5月22日公開抽籤，預計於5月28日掛牌上櫃。

國泰證券近幾年來積極協助環保及綠色節能產業業者進入資本市場，從2015年輔導從事工業濾水設備及耗材之大廠旭然國際（4556）上櫃，2016年輔導太陽能模組與電廠經營之能源業者安集科技（6477）上市，到2019年5月協助從事工業廢水處理工程的萬年清進行上櫃，皆顯示國泰證券為綠色環工產業前進資本市場所盡的心力。

萬年清近年來拓展大陸、越南及印度市場之效益顯現，今年營運成長態勢明確，這次投標情形相當踴躍，此次辦理上櫃前公開承銷1,750張，其中1,360張採競價拍賣已圓滿完成，合格件共877筆，合格投標量8,151張，超額投標倍數高達5.99倍，市場響應熱烈，全部順利拍賣成功，表現相當亮眼。

萬年清深耕工業用水及廢水處理領域超過20年，其客戶群陣容堅強，主要為國內外大型集團，目前工程實績涵蓋東南亞（越南、印尼、馬來西亞、柬埔寨、泰國）、東亞（中國、韓國）、南亞（印度）、拉美（尼加拉瓜、墨西哥）、非洲（賴索托）及中東地區（以色列）等。萬年清積極拓展海外業務，自2017年起前往杜拜、印度、印尼及越南參展，推廣公司關鍵核心技術服務與新型設備製造及銷售能力，業務範圍不僅不受限於服務地區，更為廣闊的潛在客戶及市場進行耕耘，萬年清亦預期未來營運成長樂觀可期。

萬年清營收表現方面，2018年合併營收3.83億元，每股純益（EPS） 3.1元，其營收及獲利金額均較前一年度成長，表現亮眼，日前董事會通過2018年配發現金股利，若以上櫃後掛牌股本計算，本次申購中籤者，若持有至除息基準日，每股可配發現金股利約2.22元。