萬年清競拍得標均價60.72元 承銷價50元16日起公開申購

2019-05-14 12:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



萬年清（6624）普通股股票承銷案，採競價拍賣作業於今日完成開標，最低得標價格為59.52元，最高得標價格為67.20元，各得標單的價格及其數量加權平均價格為60.72元，高於最低競價拍賣承銷價格的1.3倍，故本次辦理公開申購的承銷價格50元，公開申購張數為390張，公開申購期間為5月16日至5月20日，並於5月22日公開抽籤，預計於5月28日掛牌上櫃。

萬年清此次辦理上櫃前公開承銷1,700張，其中1,360張採競價拍賣已圓滿完成，合格件共877筆，合格投標量8,151張，超額投標倍數達5.99倍，已全部順利拍賣成功。

萬年清深耕工業用水及廢水處理領域，主要為國內外大型集團，目前工程實績涵蓋東南亞（越南、印尼、馬來西亞、柬埔寨、泰國）、東亞（中國、韓國）、南亞（印度）、拉美（尼加拉瓜、墨西哥）、非洲（賴索托）及中東地區（以色列），了解各國法規的經驗為萬年清發展國際業務的優勢。

萬年清2018年合併營收3.83億元，每股稅後純益 3.10元。日前董事會通過107年配發現金股利，若以上櫃後掛牌股本計算，本次申購中籤者，若持有至除息基準日，每股可配發現金股利約2.2元。