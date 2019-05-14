貿易戰衝擊手機供應鏈 郭明錤點名2檔台股具防禦性

2019-05-14 11:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



美中貿易戰升溫，美國公布最新擬對中國大陸加徵關稅的清單，手機、筆電、平板電腦全部入列，外界擔心恐將衝擊電子產業，天風國際證券分析師郭明錤最新報告表示，屏下指紋為美中貿易戰相關風險中最具防禦性的電子行業，看好多家公司為主要嬴家，其中包括神盾、新鉅科兩家台廠。

美國公布擬對中國陸約3,000億美元產品加徵25%關稅清單，將針對3,805項關稅清單徵求公眾意見，且預計6月17日舉行公聽會，建議清單涵蓋上一波關稅並未包括的消費品，包括手機、筆電、平板電腦、另外還有成衣、鞋類、生鮮、肉類、手表、殺蟲劑、機車等各式消費品，但並未納入藥品和稀土原料。

由於美中貿易戰升溫，投資人擔心不利於電子行業趨勢，特別是蘋果供應鏈，根據郭明錤最新報告，重申屏下指紋是美中貿易戰下最具防禦性的電子行業，主要是因為屏下指紋在今年及明年成長能見度高，且在未來1~2年有清晰的規格升級路線。

另外，屏下指紋手機不受關稅影響，因為中國Android品牌手機雖然都在中國製造，但是幾乎不賣到美國，三星賣往美國的手機則幾乎都是在越南與韓國生產。

郭明錤表示，在光學屏指紋手機強勁需求下，上修今年屏下指紋手機出貨量達2.8億支，幅度約60~70%，預估今年屏下指紋手機出貨量年增900~1,000%；看好相關供應商包括匯頂、水晶光電、丘鈦、神盾與新钜科為主要嬴家。