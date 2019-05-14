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對貿易戰具免疫力 高價生技股挾財報走揚

2019-05-14 11:51經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

美中貿易戰風暴來襲，生技股因受影響不大，擁亮麗季報題材的高價生技股今日反而逆勢上攻。麗豐-KY（4137）早盤即逆勢走揚來到251元，漲幅4.6%，康友-KY（6452）盤中來到217元，漲幅3.6%，另外，隱形眼鏡雙雄精華（1565）、金可-KY（8406）皆呈現紅盤震盪。法人表示，醫材、製藥等生技族群對貿易戰具免疫力，在貿易戰波動下，反倒助長股價上漲。

麗豐-KY受惠美容連鎖加盟通路「克麗緹娜」營運成長，加上中國政府財政補助收入人民幣2,244萬元貢獻，挹注第一季稅後淨利、稅後每股純益分別達3.8億元、4.77元，較去年同期分別成長21.63％及20.15％，並改寫歷史同期新高記錄。

麗豐-KY表示，第一季克麗緹娜在全球總加盟店數淨增加133家，推升總加盟店數達4,620家的歷史新高水準。此外，新美力電商購物平台持續發揮整合「加盟店+互聯網+O2O」三合一的經營模式，有效運用旗下多品牌及多元產品線達成綜效，維持通路的穩定營運及獲利貢獻。而開幕一年的北京「雅樸麗德」醫美診所營運穩健，並朝更高規格的專業醫美診所

康友-KY雖受匯率干擾，首季營收微減，但受惠大陸營運主體六安華源取得高新技術企業所得稅15％優惠，使第一季稅後淨利2.49億元，年增11.01％，EPS3.26元。公司表示，未來隨著印尼疫苗廠藥證依計畫進行持續獲得，產品線將逐漸豐富，營收可望逐步放大。此外，該公司董事會並已通過股利分派案，將配發現金股利每股3.2元，股票股利2.82元，每股股利達6.02元。

生技股股利

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