中美晶營運不看淡 公司喊：股價偏低委屈

2019-05-14 11:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



環球晶（6488）董事長同時也是中美晶（5483）總經理徐秀蘭，昨日指出，中美晶今年第一季已轉虧為盈，同時，中美晶持續發展高效太陽能電池，未來營運並不看淡，為中美晶股價偏低叫屈，今日盤中，中美晶股價一度逆勢上漲逾4%，並帶動矽晶圓相關個股走勢。

中美晶發言人李崇偉副總表示，中美晶持有子公司環球晶股權市值達771.91億元，母公司市值卻僅406.3億元，股價被低估不少，且中美晶還持有兆遠40.12%股權，市值9.42億元，李崇偉強，中美晶持有環球晶與兆遠股權市值合計781.33億元，但中美晶市值卻僅406.3億元，股價被低估。

受到公司高層公開為股價偏低喊話，今日台股雖受到美股重挫衝擊，盤中一度重挫逾百點，不過，中美晶早盤就逆勢以上漲開出，盤中股價一度上漲逾4%，股價今日高點來到80.1元，股價寫下波段新高，同時也是今年以來新高，在中美晶走強之下，也帶動矽晶圓相關個股走勢，除了合晶盤中也一度逆勢上漲之外，環球晶及台勝科在均在平盤上下整理，類股整體股價表現明顯相對強勢。

中美晶去年第四季完成資產減損，中美晶財務結構朝向健康發展，太陽能業務虧損自去年第四季的23.6億元，大幅降至今年第一季的0.79億元。中美晶第一季手上現金達412.2億元，短期負債剩102.96億元，財務面明顯改善。

中美晶先前公布首季財報，其中，首季毛利率、營業利益、稅後純益及每股純益均創新高，毛利率來到40%，首季稅後純益18.39億元，每股稅後純益3.15元。