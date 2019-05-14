MSCI季度調整 奇鋐、台表科、新鉅科外資有望回補

2019-05-14 11:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林婉琪 ╱即時報導



MSCI今（14）日宣佈季度調整，三大指數同步調降台股權重，其中「MSCI全球新興市場指數」調降0.51%，「MSCI亞洲除日本指數」調降0.37%，「MSCI全球市場指數」調降0.01%，最新權重將在5月28日收盤生效。

至於MSCI台灣指數成份股方面，沒有新增刪除成分股，指數成分股將維持在87檔，其中權重調升最多的成分股為台積電，權重變化為0.2%，調升後權重為35.5%。權重調降最多的成分股為鴻海，權重為變化為-0.29%，調降後權重為5.96%。

國泰證期顧問處協理蔡明翰表示，受到A股納入所造成的排擠效應影響，台股已連續多年呈現調降，預期外資對整體台股的操作不會有太大的改變，整體架構仍要回歸國際股市。

另外，台股在MSCI全球小型指數新增10檔，包括奇鋐、英利-KY、神盾、台勝科、復盛應用、南寶、新鉅科、廣明、台表科、聯邦銀。

另外，5檔個股遭剔除，包括中興電、伸興、神腦、嘉里大榮及隆達。

華南永昌投顧董事長儲祥生表示，個股操作上，可留意外資近一月的買賣超狀況，如外資持股張數較多者，預料新增的個股漲幅空間有限，反之，遭剔除的個股，可能出現調節賣壓。

根據統計，外資近一個月買賣超中，以奇鋐賣超張數達15,591最高新鉅科、台表科近一個月賣超張數也分別達到6,731張及3,015張，在MSCI季度調整效應下，外資可望回補，至於遭MSCI剔除全球小型指數的中興電，外資近一個月買超張數達到2,444張，可能出現外資調節壓力，投資人宜留意。

蔡明翰則指出，MSCI季度調整對個股影響較大，奇鋐、台表科、英利-KY、神盾等股已有轉強意味，但目前貿易戰利空反映在盤面上，操作上宜待盤勢回穩後再擇低介入。