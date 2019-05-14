觀光股不甩貿易戰賺夏日財 高價股昂首

2019-05-14 11:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



美中貿易戰升溫，台股今（14）日早盤重挫，不過，觀光股鎖定內需，包括餐飲、健身房等行業較不受貿易戰影響，受買盤青睞，早盤即逆勢走揚，柏文（8462）早盤來到223元，漲幅4.7％；瓦城也明顯抗跌，盤中股價在260元盤旋，漲近2%；六角盤中來到115.5元，漲幅2.6%。

法人表示，貿易戰讓內需股成為資金避風港，尤其首季財報亮麗的個股明顯受惠，此外，進入夏季，餐飲、健身房皆屬旺季，為後續營運增添活水。

柏文公告第1季稅後淨利1.18億元，EPS 2.01元，較去年同期成長近二成；此外，公司4月營收持續創歷年同期新高，累計前四個月營收入11.26 億元，年增32.01%。

柏文表示，去年全台健身中心、健康俱樂部的銷售額總計為100.83 億元，健身業全年銷售額已突破百億元，且去年年增率28.13%，近七個年度「年複合成長率」近25%，顯示健身已成為國人運動的新流行趨勢。亦是支撐公司營運持續創高的主要動能。

瓦城公告第1季稅後純益1.09億元，年增19.6%，每股純益4.75元，年增20.3%；公司表示，首季營運動能暢旺，加上成本控管能力持續提升和採購優勢，使單季獲利及毛利率皆為歷史同期新高。

展望後市，第2季新展店將完成7家，對於達成今年展店目標25家以上具高度信心，並預期展店效益可望為集團注入新的成長動能。

六角除了第1季季報亮眼，4月合併營收4.09億元，較去年同期成長40.71％，亦繳出佳績。

六角表示，今年以來的營收成長動能主要來自現有品牌「Chatime日出茶太」等的持續擴張，而非由於購併或開展新品牌所致，在營業費用控制得宜下，預期第2季獲利表現可望與營收成長同步，甚至優於營收成長性。