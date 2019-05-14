台股急跌後跌幅收斂 這幾類股領先反彈

2019-05-14 11:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



美中互祭高關稅，台股今天開盤重挫近200點。記者黃仲裕／攝影 分享 facebook

美股周一重挫，台股今（14）日開低後一度下探到10,363.02點，大跌195.27點，失守年線，但隨著股王大立光（3008）、權王台積電反彈，加上其他跌深股及業績題材股翻紅，指數跌幅收斂，呈現跌深反彈的走勢，法人表示，美中貿易戰的後續仍要持續觀察，外資動向則是牽動大盤上攻的重要依據，短線恐難脫震盪，在年線附近整理築底。

美股周一重挫，道瓊工業指數大跌617.38 點，台股今日早盤以10,480.21點開低，蘋概三王早盤齊挫，大盤一度重挫至10,363.02點，大跌195.27點。

不過，包括業績表現佳的個股、跌深股率先呈現反彈，台積電以247.5元開低一度下滑至245元後往上拉升，盤中翻紅至251元，大立光同樣開低走高，盤中翻紅一度拉升至4,295元。

大盤指數開低走低後震盪往上拉升，上演跌深反彈表現，指數一度拉升至10,544.97點，下跌13點，指數跌幅收斂；法人表示，主要仍是因大盤短線跌深，在年線附近將可望進行整理，今日的表現仍以跌深反彈看待，盤面上並沒有明顯領軍的族群，以跌深股反彈及績優股表現較強為主 。

群益長安基金經理人王耀龍表示，受到美中貿易戰情勢緊繃影響，台股大盤與全球各主要指數呈現同步下跌，推估市場已反應無法如期達成協商的失望性賣壓；由於目前美中仍將持續進行協商，且關稅增加的政策已經落地，短期無進一步利空襲擊，因七然盤面雖仍可能震盪，但幅度可望有所收斂。

王耀龍指出，台股在基本面仍未轉差、去化庫存已近尾聲下，後續表現仍未看淡，現階段操作建議採取區間策略，側重選股並以具成長動能且評價合理的個股作為布局標的，仍然看好績優且有展望的成長型公司持續表現，產業方面包括AI、5G、電動車與物聯網等未來成長趨勢較佳的族群可持續留意。

台新投顧副總黃文清表示，大盤在盤中跌破年線後往上拉升，目前由美中貿易戰的變數仍未消除，後續仍要觀察是否可以出現緩和的契機，因此先叔跌深反彈視之，今日跌幅收斂仍僅是收腳的拉抬，外資未來的動向將牽動大盤的表現。

證券分析師黃漢成表示，大盤在急跌後出現反彈，預期在年線附近整理築底，值得注意的是，今日反彈上來後，短線恐呈現狹幅震盪，在年線附近整理築底，要再上攻可能得等到6月中旬以後，外資動向仍是重要的觀察指標。