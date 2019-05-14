多角化經營避險 潤泰全盤中逆勢走揚逾2%

2019-05-14 10:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



潤泰全（2915）今年每股配息達5.5元，為近四年來最高，以昨日收盤價計算，股息殖利率近8%。市場看好，潤泰全楊梅廠歇業後，土地資產活化題材受關注，加上轉投資事業的貢獻可期，潤泰全今（14）日股價逆勢走揚，盤中來到71.4元，漲幅逾2%。

潤泰全轉型為控股公司並採多角化經營，包括壽險、生技、環保事業皆有著墨，在本業方面，楊梅廠歇業後，潤泰全球訂單仍繼續委由衛星工廠生產，減少對營收的衝擊。

此外，公司在閒置資產方面也進行活化，包括中壢廠、青埔皆已是住宅建地，潛在利益可期。