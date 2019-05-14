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權值股淪提款機 元大台灣50反1突破月線

2019-05-14 10:22經濟日報 記者林婉琪╱即時報導

元大台灣50反1（00632R）受到避險情緒升溫影響，今（14）日早盤量能突破前日總量，股價一舉突破月線位置。

中美貿易大戰越演越烈，中國昨日也祭出反制措施，針對600億美元美國商品再加徵最高25%關稅，促使投資人逃離高風險資產，美股三大指數跳空重挫，拖累台股早盤下殺，一度摜破10,400點關卡。

與此同時，權值股淪為提款機，國泰金重跌4%，和碩、寶成重跌逾2%，不過隨著台股雙王盤中由黑翻紅，台股跌幅收斂，暫守年線關卡。

台股國泰金

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