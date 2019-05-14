台股連日收黑 外資投信反手買超股抵禦逆風

2019-05-14 09:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃力 ╱即時報導



自美國宣布提高懲罰性關稅的消息以來，外資在台股已賣超466億元，投信也賣超28億元，使指數連日下挫，更跌破季線關卡，然而，在持續回檔的行情中，欣興（3037）、京元電子及統一等仍為外資及其他法人逆勢買超千張以上，擁籌碼面利多，後市可期。

據統計，三大法人自上周以來買超逾千張的個股逾60檔，以半導體、電子零組件、金融為籌碼主要的聚集地；此外，因近期行情波動大，資金的風險承擔程度下降，食品、紡織、營建等獲利平穩的傳產及資產類股也上榜有名。

從外資買超來看，欣興、統一、京元電子、中美晶，累計買超逾萬張；台灣高鐵、上海商銀、台企銀、合勤控買超8,000張以上；正崴、日盛金、聯發科及冠德則買超5,000張以上。

投信方面，原相有8,000張的買超；統一、日盛金有三千張；立積、卜蜂、欣興、緯穎、瑞昱、新日興等也有千張以上。

合計三大法人買超前十強依序為：統一、欣興、京元電子、中美晶、日盛金、仁寶、台灣高鐵、上海商銀、合勤控及原相。

法人表示，近期美中貿易戰越演越烈，股市震盪加劇，投資人除了要提高風險意識外，對於股價漲多的持股也要擇時停利停損。

布局上，可關注有基本面及籌碼面支撐的個股，短期內或遇修正壓力，但中長期來說，若市場情緒趨緩，則因相關標的利基發酵，股價攻高走揚機會大。