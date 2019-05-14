MSCI季度調整 台股三大指數權重同步調降

2019-05-14 09:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉子菁 ╱即時報導



MSCI季度調整於台灣今（14）日凌晨公布，台股在此次在MSCI調整三大指數皆調降權重，其中「MSCI全球新興市場指數」權重由11.41%下調至10.90%，調降幅度為0.51%；「MSCI亞洲除日本指數」權重由12.93%下調至12.56%，調降幅度為0.37%；在「MSCI全球市場指數」權重由1.35%下調至1.34%，調降幅度為0.01%，最新權重將在5月28日收盤生效。

元大摩台基金研究團隊表示，此次MSCI季度調整，以「MSCI全球新興市場指數」觀察，此次權重調升最多之國家為泰國，權重增加了0.44%；而此次權重調降最多之國家為台灣，權重被下調0.51%。

此次泰國為權重調升最多的國家，主要原因是泰國整體自由流通市值上升所致。

另此次MSCI台灣指數雖未調整成分股數目，但由於台股整體自由流通市值明顯下降，使得台灣在「MSCI全球新興市場指數」的權重由原先的11.41%下降至10.9%，調降幅度為0.51%。

元大摩台基金研究團隊分析，當前國際局勢聚焦於美中貿易進一步的風吹草動，目前雙方則處於一種「邊打邊談」的氛圍，進一步的轉圜點則視6月的G20會議中，川普是否會再向中國遞出橄欖枝而定。

在國際資金部分，隨美國聯準會（Fed）暫停升息再加上9月結束漸進式縮表並於10月再投資美債，顯示市場仍將逐步走向寬鬆，只要Fed持續維持鴿派立場，則全球景氣動能可望延長，有利台股後市表現。

惟台股短線日前挑戰2018年高點未果，解套賣壓趁美中貿易戰破局之勢一起渲洩出來，但只要美中雙方仍有持續溝通意願，則台股後勢未必看淡，但短期市場震盪則在所難免，在指數未突破壓力及國際情勢明朗化前，建議投資人在操作上仍須謹慎應對。