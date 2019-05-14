15檔低價股、守穩季線 法人逆勢買超

2019-05-14 08:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林婉琪 ╱即時報導



美中貿易大戰越演越烈，台股昨日跌破季線，短中期多頭面臨考驗，不過在外資調節台股的同時，仍逆勢買超部分股價守穩季線，且股價30元以下的「價值型」個股，包括京元電子（2449）、仁寶、日盛金、冠德、台企銀、合勤空等15檔，將成為市場追價目標。

台股受到貿易戰波及，指數昨日以長黑K棒作收、日K連四黑，摜破季線支撐，目前短期均線全面下彎，多頭面臨考驗，進一步觀察籌碼面，外資昨日賣超40.72億元，期貨淨多單較前一日減少1,3671口，法人表示，台股近期走勢將受到國際股市及中美貿易戰消息面影響，若國際股市未見回穩，不排除台股有下探的可能。

根據統計，現階段股價在35元以下，且逆勢打敗大盤、守穩季線的個股，分布在水泥、營建、IC設計、PCB、化工、鋼鐵、金融，進一步分析，這些個股當中，包括華南金、廣宇、遠東銀、台汽、合勤控、日盛金等15檔受到法人買盤青睞，在資金調節陰霾籠罩下，三大法人近五日仍買超超過1500張，成為另類的市場追價目標。

其中，日盛金去年稅後純益逆勢成長8.1%，去年每股稅後純益也成長6.0%，獲利成長家，現金股利殖利率高達6.6%；仁寶受惠PC大客戶拉貨優於預期，加上非PC業務穩健成長，帶動4月營收走高；另外，合勤控搭上雲端商機，首季營收創新高，其智慧雲網路解決方案銷售成長。

永豐中小基金經理人楊明昌表示，受法人買盤認同的「價值型」股票，不外乎是高現金殖利率、業績穩健成長，或是具備長線趨勢題材，投資人趁台股回檔之際，布局遭錯殺及較不受貿易戰影響之相關族群，包括內需消費、紡織、5G、生技等族群。