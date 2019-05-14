分析師：陸股抄底 台股避險

2019-05-14 08:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



期貨分析師林昌興表示，美中貿易戰演變成全球經濟衰退疑慮，在風險意識提高下，從ETF市場就可觀察到外資法人對後勢的後續，這兩周可分為幾個面向觀察。

第一、中美貿易談判：陸股已經從小長假5月6日開始連跌一周，上證指數高低點達到13.5%，因此，觀察外資上周賣超前五名中，A股相關標的就有三檔，其中，00637L（元大滬深300正2）賣超第一名。

但在上周五到本周一（13日）A股不破底，守住2,900點重要支撐關卡下，00637L昨日又變成外資買超榜首，因此，短期可用此ETF短線當沖看支撐。

第二、台股回檔創低：台股這一波從11,100短短兩周就回檔到10,500，幅度之大速度之快令人措手不急，但從ETF觀察就可發現台灣50（0050）上周外資買超9,728張到了本周一就反手賣出10,161張，但對台灣50反1（00632R）減碼，因此，投資人要知道買「T50反」等於放空期貨，當目前遠月有正價差時，還是可以短線把「T50反」當作空期貨的替代品之一。