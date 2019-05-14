親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

《孔雀王》與日本密教：激怒佛門聖地的「神漫畫」

報稅必知！不只4大減稅措施 還有這4項新規定幫你省錢

分析師：陸股抄底 台股避險

2019-05-14 08:48經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

期貨分析師林昌興表示，美中貿易戰演變成全球經濟衰退疑慮，在風險意識提高下，從ETF市場就可觀察到外資法人對後勢的後續，這兩周可分為幾個面向觀察。

第一、中美貿易談判：陸股已經從小長假5月6日開始連跌一周，上證指數高低點達到13.5%，因此，觀察外資上周賣超前五名中，A股相關標的就有三檔，其中，00637L（元大滬深300正2）賣超第一名。

但在上周五到本周一（13日）A股不破底，守住2,900點重要支撐關卡下，00637L昨日又變成外資買超榜首，因此，短期可用此ETF短線當沖看支撐。

第二、台股回檔創低：台股這一波從11,100短短兩周就回檔到10,500，幅度之大速度之快令人措手不急，但從ETF觀察就可發現台灣50（0050）上周外資買超9,728張到了本周一就反手賣出10,161張，但對台灣50反1（00632R）減碼，因此，投資人要知道買「T50反」等於放空期貨，當目前遠月有正價差時，還是可以短線把「T50反」當作空期貨的替代品之一。

第三、美股波動率：近期最熱門的富邦VIX因為交易方式改變〔須匯款到指定帳戶購買後），上周位居新聞熱搜第一名，從法人動向也知道上週外資大買00677U高達19萬張，本周一只有小幅獲利1.2萬張，今（14）日凌晨的美股盤中波動率漲幅達20%的情況下，看來短期買進波動率是對沖風險的最佳選擇。

林昌興 圖／林昌興提供
林昌興 圖／林昌興提供
分享

外資期貨ETF

相關新聞

台股外資連四賣 內資鬆動

2019-05-14 00:38

MSCI小型指數台股增10刪5 法人：留意內需族群

2019-05-14 08:28

績優傳產 資金避風港

2019-05-14 00:03

金控法說 下周接力登場

2019-05-14 00:03

群創 居工控面板三冠王

2019-05-14 00:03

就市論勢／工業電腦、PCB可留意

2019-05-14 00:03

寬宏 單季毛利率33%

2019-05-14 00:02

貿戰不休…台幣貶破31元 蘋概股全跌

2019-05-13 23:57

元大US高息特別股 16日掛牌

2019-05-13 23:48

KY股業績展望 三連發

2019-05-13 23:48

破季線買點到？元大高股息爆10月股災來大量

2019-05-13 20:45

美中貿易戰升溫 台股失守10600點摜破季線

2019-05-13 14:38

美中貿易難平台股跌逾百點 製鞋三雄相對抗跌

2019-05-13 14:22

受累／客思達KY挫 掉單／日成KY跌停

2019-05-13 14:20

攻守兼備 法人推11檔一高一低股

2019-05-13 14:20

台股重挫154點 連4黑跌破季線

2019-05-13 13:55

貿易戰衝擊！台股收跌154.7點 失守10,600關卡

2019-05-13 13:47

台股大跌逾百點 自行車雙雄逆勢大漲

2019-05-13 13:18

比特幣重回7千美元 創意股價逆勢上漲

2019-05-13 11:52

台股大跌逾百點 食品族群成資金避風港

2019-05-13 11:35

美中貿易戰升溫 電機機電族群觸波段低點

2019-05-13 11:22

美中貿易戰升溫 蘋概股嚇趴

2019-05-13 11:16

台股盤中大跌百點 回測季線

2019-05-13 10:52

比特幣創8個月新高價 創意與世芯-KY股價齊揚

2019-05-13 10:49

10檔個股擁季報利多 基本面帶動籌碼低接回補

2019-05-13 10:29

止跌反彈 世芯-KY股價逆勢抗跌

2019-05-13 10:06

貿易戰恐衝擊蘋果獲利 蘋概三王齊跌市值再掉1398億

2019-05-13 09:59

台股開盤跌28.95點

2019-05-13 09:19

大漲1700點空頭在哪？ 從反向ETF掌握多頭理由

2019-05-13 09:00

35檔手握訂單好股 合約負債選股法超威

2019-05-13 08:59

鴻家軍能買嗎？ 3大關鍵時點沙盤推演

2019-05-13 08:55

不確定因素干擾 法人：台股操作拉長布局

2019-05-13 08:54

空頭部隊來襲！11檔「一高一低」概念股 攻守兼備

2019-05-13 08:43

布局壽險金控…再等等

2019-04-07 00:39

櫃買修改規章 訂定下櫃機制

2019-03-30 00:37

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

破季線買點到？元大高股息爆10月股災來大量

2019-05-13 20:45

攻守兼備 法人推11檔一高一低股

2019-05-13 14:20

貿易戰衝擊！台股收跌154.7點 失守10,600關卡

2019-05-13 13:47

台股大跌逾百點 食品族群成資金避風港

2019-05-13 11:35

宏達電Q1毛利率14.7% 每股虧損2.98元

2019-05-13 15:48

台股外資連四賣 內資鬆動

2019-05-14 00:38

10檔個股擁季報利多 基本面帶動籌碼低接回補

2019-05-13 10:29

美中貿易戰升溫 台股失守10600點摜破季線

2019-05-13 14:38

績優傳產 資金避風港

2019-05-14 00:03

中美晶 太陽能業務 看多

2019-05-13 23:57

MSCI小型指數台股增10刪5 法人：留意內需族群

2019-05-14 08:28

美中貿易戰升溫 蘋概股嚇趴

2019-05-13 11:16

美中貿易戰下 高股息+好獲利內需股抗震

2019-05-13 22:04

金控法說 下周接力登場

2019-05-14 00:03

4月旺 晶彩科逆勢奔漲停

2019-05-13 14:20

盤中再創今年新高 冠德股價展現攻高力道

2019-05-13 09:56

台股失守季線收跌154.7點 三大法人賣超36.6億

2019-05-13 15:12

愛普公告重大訊息 5月14日暫停交易

2019-05-13 18:02

群創 居工控面板三冠王

2019-05-14 00:03

貿易戰恐衝擊蘋果獲利 蘋概三王齊跌市值再掉1398億

2019-05-13 09:59

比特幣又飆 創意基本面看好

2019-05-13 14:20

六福客棧危老重建計畫通過 六福漲停鎖住

2019-05-13 11:11

美中貿易難平台股跌逾百點 製鞋三雄相對抗跌

2019-05-13 14:22

美元借款利率上升拖累 仁寶首季業外虧損擴大

2019-05-13 18:23

正新Q1每股賺0.32元 今年衝刺「雙印」

2019-05-13 17:23

混沌期 非理性下跌就進場

2019-05-13 14:20

就市論勢／工業電腦、PCB可留意

2019-05-14 00:03

美中貿易戰升溫 電機機電族群觸波段低點

2019-05-13 11:22

美擬再對中國商品加徵關稅 法人：聚焦談判時程

2019-05-13 21:02

受尚志影響 大同股價收21.2元跌破5、20、60日均線

2019-05-13 19:54

主力客戶失利 日成-KY股價跌停創歷史新低價

2019-05-13 12:11

台股大跌逾百點 自行車雙雄逆勢大漲

2019-05-13 13:18

可成4月營收低於預期 外資看法保守

2019-05-13 12:30

技嘉、微星第二季季電競產品喊衝

2019-05-13 10:31

水泥一哥跨領域發展 張安平形容「飛上天的藍鵲」

2019-05-13 19:44

智崴換董座 潤泰人擔綱

2019-05-14 00:01

桂盟 單季每股賺1.98元

2019-05-14 00:55

第1季毛利大提升 聯強逆勢抗跌

2019-05-13 09:48

黃金Q2最淡 法人：分批布局佳機

2019-05-13 13:56

比特幣重回7千美元 創意股價逆勢上漲

2019-05-13 11:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top