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美中貿易衝突升溫 美股早盤重摔逾500點

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美中貿易戰下 高股息+好獲利內需股抗震

2019-05-13 22:04經濟日報 記者盧宏奇╱即時報導

美中貿易談判橫生枝節，全球股市慘遭空襲，台股13日長黑摜破季線，電子股淪為重災區，但食品、營建等具低基期、獲利穩健、高股息殖利率優勢的內需股相對抗震，可望成為短線資金避風港。

美國5月10日起正式提高2,000億美元中國進口商品關稅至25%，且不排除對剩餘的3,250億美元商品課徵關稅，手機、筆電等產品將遭波及，相關營收占比較高族群，以及蘋果供應鏈紛紛跌破季線，台股14日恐回測10,500點，甚至年線10,451點。

法人表示，台股跌破季線，月線開始下彎，中段整理似不可免，加上美中貿易談判時間延長，市場需要消化關稅提高對全球貿易量萎縮，以及對經濟帶來的影響，建議根據避險需求調整現金與持股比重，換至貿易戰影響小、具高殖利率族群。

避險情緒升溫，盤面上除原相、昇達科、碩天等少數電子股維持強勢格局外，市場資金轉往防禦性類股，以及貿易戰免疫或轉單受惠族群，例如食品、營建、生技等內需股，以及自行車、紡織、製鞋等進行布局。

台新投顧認為，中國豬瘟疫情失控，連蒙古、越南、柬埔寨等都陸續出現案例，加上減少廚餘養豬政策加持，卜蜂、大成可望明顯受惠；時序即將進入夏季，統一、佳格等相關個股也會有旺季效應可期。

雖然近來房地產景氣持平，但績優營建股獲利仍相對穩定，並大方配息，國建擬配發2.1元現金股息，創史上最高水準，殖利率達7.94%，至於今年可望大幅入帳的華固，現金股息發放率達160%，換算殖利率約6.2%。

高殖利率高股息台股
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