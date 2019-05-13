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美中貿易戰大陸反擊 宣布對美國進口商品加徵關稅

績優傳產 資金避風港

2019-05-13 20:53經濟日報 記者黃力╱即時報導

台股延續上周疲弱走勢，13日大跌154點、收10,558點，連收四黑K，資金從電子權值股出脫，轉進如自行車雙雄巨大（9921）、美利達，及紡織股等擁有營運轉機或含高殖利率題材的傳產股。

美中貿易協商破局，利空影響持續發酵，全球金融市場震盪有餘，日、韓、陸等亞股跌破季線，疲態盡顯；而台股抵禦多日後，在三大法人再賣超36億元下，摜破10,606季線點位。

盤面上，電子族群表現零星，以IC族群及部分PCB較有齊漲的撐盤力道；非電方面，各類股多有表現，包括自行車、紡織等傳產外銷及內需類股受市場青睞，在行情低迷時，成資金避風港。

自行車族群的巨大，在股價回落月線後，13日漲7.6%、收238元，再創波段反彈新高；美利達雖未如巨大強勢，但逾1.1%的漲幅，表現也為盤面焦點。

廣越、聚陽、豐泰、利勤等紡織股，不僅有資金避難題材，吸引買盤，更因其財務表現佳，股價有基本面的支撐，是法人近期積極買超的標的。

除了外銷傳產股，其他如台灣高鐵在內的運輸股、食品股、營建股、生技股等也是抗跌標的。

法人表示，目前市場空頭勢盛，投資人轉而布局傳產族群，或甚至賣股求現，顯見市場風險承擔程度降低。短期內，台股大盤仍需時間消化賣壓；操作上，投資應避開財報欠佳個股，且在大盤未止穩前，應保守看待。

台股自行車紡織股
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