破季線買點到？元大高股息爆10月股災來大量

2019-05-13 20:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



台股今（13）天殺聲隆隆，但對不少等待低接的投資人，可能是分批布局好機會，其中，高股息指標的元大高股息（0056）今天摜破季線，爆出2.5萬張、近七個月大量；專家指出，元大高股息今盤中轉溢價，初級市場也接獲申購，確實有存股族、價差族開始低接。

元大高股息今天隨大盤走跌，一開盤就破季線，交易量卻愈跌愈多，還沒午盤已累積1.8萬張，終場再破2.5萬張，為去年10月24日來大量。

證交所統計，今天元大高股息也罕見擠進量大前20，排行第16，與元大滬深300正2、元大台灣50反1、和富邦上証正2，為「唯四」入列量大前20的ETF，人氣明顯加溫。而元大高股息因近來廣泛宣傳為存股、退休利器，帶量下跌是否為布局訊號，受到市場關注。

據元大投信統計，元大高股息今天盤中溢價時間長於折價，終場市價仍高於淨值0.5%，且初級市場申購較近幾日來得大，增加到20-30組（一組500張），顯示確有買盤著眼行情已跌一段，進行逢低布局。