美元借款利率上升拖累 仁寶首季業外虧損擴大

2019-05-13 18:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



仁寶（2324）首季因美元借款利率上升，導致業外虧損擴大至3.11億元，侵蝕首季獲利、降至13.5億元，較去年同期下滑3%，單季每股盈餘（EPS）為0.31 元。

仁寶今（13）日公告首季財報，第1季合併營收為2,106.01 億元，較上季下滑 25%，但較去年同期成長 7%。合併營業淨利為24.21 億元，較上季下滑 10%，但較去年同期成長 18%，第1季營業淨利率為 1.2%。

仁寶扣除營業外收支及所得稅費用後，合併稅後淨利為16.60 億元，其中歸屬母公司之淨利為13.5億元，較上季及去年同期分別下滑 20%及 3%。單季每股盈餘為 0.31 元，不如去年同期0.32元水準。

仁寶首季業外虧損3.11億元，較去年第四季1.16億元及2018年首季1.32億元虧損幅度擴大。對此，仁寶表示，首季主要是因美元利率上升，導致借款利息增加，影響業外收支。

展望第2季營運，仁寶預估PC、非PC出貨量相較首季皆會雙位數成長，惟英特爾（intel）CPU缺貨持續影響PC產業，預期第2季仍將延續缺貨情況。

仁寶日前公佈4月營收818.21 億元，因3月為季底出貨旺季，故4月營收月減5%，但仍較去年同期成長 17.9%，為歷年同期單月新高。累計仁寶今年前四個月營收為2,924.20 億元，年增10.1%。