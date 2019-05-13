親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

首度鬆口選總統！ 韓國瑜：若當選會在高雄辦公

美元借款利率上升拖累 仁寶首季業外虧損擴大

2019-05-13 18:23經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

仁寶（2324）首季因美元借款利率上升，導致業外虧損擴大至3.11億元，侵蝕首季獲利、降至13.5億元，較去年同期下滑3%，單季每股盈餘（EPS）為0.31 元。

仁寶今（13）日公告首季財報，第1季合併營收為2,106.01 億元，較上季下滑 25%，但較去年同期成長 7%。合併營業淨利為24.21 億元，較上季下滑 10%，但較去年同期成長 18%，第1季營業淨利率為 1.2%。

仁寶扣除營業外收支及所得稅費用後，合併稅後淨利為16.60 億元，其中歸屬母公司之淨利為13.5億元，較上季及去年同期分別下滑 20%及 3%。單季每股盈餘為 0.31 元，不如去年同期0.32元水準。

仁寶首季業外虧損3.11億元，較去年第四季1.16億元及2018年首季1.32億元虧損幅度擴大。對此，仁寶表示，首季主要是因美元利率上升，導致借款利息增加，影響業外收支。

展望第2季營運，仁寶預估PC、非PC出貨量相較首季皆會雙位數成長，惟英特爾（intel）CPU缺貨持續影響PC產業，預期第2季仍將延續缺貨情況。

仁寶日前公佈4月營收818.21 億元，因3月為季底出貨旺季，故4月營收月減5%，但仍較去年同期成長 17.9%，為歷年同期單月新高。累計仁寶今年前四個月營收為2,924.20 億元，年增10.1%。

仁寶營收
>獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

相關新聞

貿易戰衝擊！台股收跌154.7點 失守10,600關卡

2019-05-13 13:47

台股大跌逾百點 食品族群成資金避風港

2019-05-13 11:35

貿易戰恐衝擊蘋果獲利 蘋概三王齊跌市值再掉1398億

2019-05-13 09:59

美中貿易難平台股跌逾百點 製鞋三雄相對抗跌

2019-05-13 14:22

受累／客思達KY挫 掉單／日成KY跌停

2019-05-13 14:20

攻守兼備 法人推11檔一高一低股

2019-05-13 14:20

台股重挫154點 連4黑跌破季線

2019-05-13 13:55

台股大跌逾百點 自行車雙雄逆勢大漲

2019-05-13 13:18

比特幣重回7千美元 創意股價逆勢上漲

2019-05-13 11:52

美中貿易戰升溫 電機機電族群觸波段低點

2019-05-13 11:22

美中貿易戰升溫 蘋概股嚇趴

2019-05-13 11:16

台股盤中大跌百點 回測季線

2019-05-13 10:52

比特幣創8個月新高價 創意與世芯-KY股價齊揚

2019-05-13 10:49

10檔個股擁季報利多 基本面帶動籌碼低接回補

2019-05-13 10:29

止跌反彈 世芯-KY股價逆勢抗跌

2019-05-13 10:06

台股開盤跌28.95點

2019-05-13 09:19

大漲1700點空頭在哪？ 從反向ETF掌握多頭理由

2019-05-13 09:00

35檔手握訂單好股 合約負債選股法超威

2019-05-13 08:59

鴻家軍能買嗎？ 3大關鍵時點沙盤推演

2019-05-13 08:55

不確定因素干擾 法人：台股操作拉長布局

2019-05-13 08:54

空頭部隊來襲！11檔「一高一低」概念股 攻守兼備

2019-05-13 08:43

三優概念股 抗震耐壓首選

2019-05-13 01:20

台股沙盤推演…兩劇本

2019-05-13 00:18

三優概念／寶齡富錦、聯合 聚光

2019-05-12 22:59

三優概念／南港、聚陽 錢景可期

2019-05-12 22:59

三優概念／奇鋐、欣興 營運升溫

2019-05-12 22:59

三優概念／京元電、大江 法人挺

2019-05-12 22:59

就市論勢／IC設計股 有看頭

2019-05-12 22:49

5G峰會月底舉辦 類股聚焦

2019-05-12 22:49

一周盤前股市解析／留意量價背離警訊

2019-05-12 22:47

陳奕光專欄／5G起飛 散熱模組跟著旺

2019-05-12 22:47

「長線護短線」概念 熱

2019-05-12 22:47

大和按讚鴻海營收、股利 列大中華手機類股首選

2019-05-12 18:04

布局壽險金控…再等等

2019-04-07 00:39

櫃買修改規章 訂定下櫃機制

2019-03-30 00:37

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

台股沙盤推演…兩劇本

2019-05-13 00:18

創意、全新 外資喊買

2019-05-12 21:58

三優概念股 抗震耐壓首選

2019-05-13 01:20

美中貿易恐掀戰衝擊台股 分析師：不會玉石俱焚

2019-05-12 20:26

大江、新光金 押長天期

2019-05-12 23:02

貿易戰衝擊！台股收跌154.7點 失守10,600關卡

2019-05-13 13:47

蘋概三王 外資圈力挺

2019-05-13 00:13

台股大跌逾百點 食品族群成資金避風港

2019-05-13 11:35

中美晶、環球晶 四檔靚

2019-05-12 23:02

宏達電Q1毛利率14.7% 每股虧損2.98元

2019-05-13 15:48

攻守兼備 法人推11檔一高一低股

2019-05-13 14:20

美中貿易戰升溫 台股失守10600點摜破季線

2019-05-13 14:38

第一類接觸／事欣科今年EPS 衝6元

2019-05-12 22:55

冠德搶市 要推七大案

2019-05-12 22:52

三優概念／奇鋐、欣興 營運升溫

2019-05-12 22:59

空頭部隊來襲！11檔「一高一低」概念股 攻守兼備

2019-05-13 08:43

期貨商論壇／欣興期 偏弱格局

2019-05-12 22:55

10檔個股擁季報利多 基本面帶動籌碼低接回補

2019-05-13 10:29

中鴻本季獲利 可望反彈

2019-05-12 22:51

就市論勢／IC設計股 有看頭

2019-05-12 22:49

美中貿易戰升溫 蘋概股嚇趴

2019-05-13 11:16

貿易戰恐衝擊蘋果獲利 蘋概三王齊跌市值再掉1398億

2019-05-13 09:59

盤中再創今年新高 冠德股價展現攻高力道

2019-05-13 09:56

明基材、中光電 評價中立

2019-05-12 22:47

台股失守季線收跌154.7點 三大法人賣超36.6億

2019-05-13 15:12

安泰銀明年股息 法人樂觀

2019-05-12 23:21

六福客棧危老重建計畫通過 六福漲停鎖住

2019-05-13 11:11

5G峰會月底舉辦 類股聚焦

2019-05-12 22:49

自行車鏈 全年業績來勁

2019-05-12 22:54

鈊象 前四月每股賺7.52元

2019-05-12 22:50

美中貿易戰升溫 電機機電族群觸波段低點

2019-05-13 11:22

三優概念／寶齡富錦、聯合 聚光

2019-05-12 22:59

台股大跌逾百點 自行車雙雄逆勢大漲

2019-05-13 13:18

混沌期 非理性下跌就進場

2019-05-13 14:20

不確定因素干擾 法人：台股操作拉長布局

2019-05-13 08:54

美中貿易難平台股跌逾百點 製鞋三雄相對抗跌

2019-05-13 14:22

陳奕光專欄／5G起飛 散熱模組跟著旺

2019-05-12 22:47

主力客戶失利 日成-KY股價跌停創歷史新低價

2019-05-13 12:11

4月旺 晶彩科逆勢奔漲停

2019-05-13 14:20

三優概念／南港、聚陽 錢景可期

2019-05-12 22:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top