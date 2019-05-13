集中市場破季線 櫃買指數破年線

2019-05-13 17:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 周克威 ╱即時報導



台股今（13）日盤勢被中美貿易戰多空持續影響，早盤在大陸股市無法有效止穩，加上櫃買市場跌破年線衝擊，指數開低震盪走低，終場加權指數下跌154點，收在10,558點。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，就技術分析來看，目前大盤、櫃買、電子、金融四大指數中，日KD指標以及5日RSI指標均維持往下修正，日線技術指標均轉為弱勢走勢，其中金融類股技術指標相對高，其餘三大族群預期本周均有機會來到相對超賣區，短線有機會出現跌深反彈。

從周線來看，上周四大指數周KD指標同步於高檔轉折向下，其中大盤正從高檔轉弱，至於在RSI指標，目前僅金融呈現偏多走勢，其餘也跌破50以下空方區，在月線上，多方趨勢仍未改變，因此，若就技術指標來看，長、短、中期的大盤不利多方，只不過短線指標已經來到相對低檔，指數有機會反彈，操作上，不宜過度殺低，靜態反彈再減碼弱勢股。

第1季季報將本周公告完畢，通常越接近尾聲，財報不如預期將增加，短線變數仍大，因此，即便美中貿易戰暫時休兵，但指數持續回測季線且破季線，預期指數再回測季線後，雖然季線仍維持上揚，短線多方會有所抵抗，但大盤在接連跌破月、季線，短線美股若無法有效止跌反彈，指數仍舊維持整理格局。