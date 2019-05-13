比特幣重回7千美元 創意股價逆勢上漲

2019-05-13 11:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



美中貿易戰之下，全球股市近期出現明顯修正，不過，比特幣反而在近日趁勢而起，近日比特幣報價一度站上7,000美元，也激勵台股矽智財相關個股創意（3443）股價在今日出現塑逆勢上漲表現。

今日盤中台大盤指數一度重再逾120點，科技股走勢明顯偏弱，不過，矽智財廠商創意電子，在比特幣報價近日持續向上攀升，再加上外資最新報告也看好該公司後市營運之下，今日盤中創意股價維持逆勢上漲2%至4%，近期股價在210元至217元之間。

市場分析師表示，比特幣近日的走強，和美中貿易戰升溫後，全球股市重挫，多數國際資本市場資金外流，對虛擬貨幣市場吸納部分資金有關，近日比特幣報價一度重回7,000美元之上，這也是今年以來比特幣的最高報價，雖然去年以來，國內矽智財廠商在接單結構中，虛擬貨幣的挖礦商機已大幅減少，不過，在題材升溫之下，今日仍吸引買盤布局創意，並推升該股今日股價逆勢上漲，除了創意之外，世芯-KY也受此題材帶動，今日同樣具小幅上漲表現。

除了虛擬貨幣題材之外，在創意基本面上，外資法人同樣看好其未來表現。亞系外資表示，現在有越來越多的系統公司需要開發自己客製化晶片，帶動ASIC在市場上明顯的成長趨勢，其中，具有台積電集團奧援的創意，預料可以具更明顯的受惠。

亞系外資表示，不少系統公司沒有設計整個晶片和製成的經驗，也無法直接觸及台積電，此外，更多系統公司依賴創意進行前端流程設計服務，這也有利於創意提高營收、利潤以及NRE的命中率。外資認為，未來隨著台積電在製程上持續邁向7奈米、5奈米等，開發新產品的成本增加，就將有利於創意獲取更高的營收。