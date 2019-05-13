10檔個股擁季報利多 基本面帶動籌碼低接回補

2019-05-13 10:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃力 ╱即時報導



在國際政經利空消息的影響下，投資氛圍轉趨謹慎，法人在台股的布局縮手，賣股調節，降低部位曝險程度，不過，個股如統一（1216）、正文等因季報表現佳，帶動籌碼回頭，股價後市可期。

4月營收公布完畢後，緊接著的是第1季季報截止日的到來，上市櫃公司將在5/15日前陸續釋出季報；其中，營運動能轉強，第1季稅後每股盈餘月增年增的個股如統一、正文、頎邦、統一超、聚陽、旭富、長興、致新、是方、大田等十個股，能見法人資金近十日低接進駐。

從產業類別來看，買超標的以半導體、通信網路較多，其他則涵括了食品、紡織、化工、百貨、生技。

半導體部分，面板驅動IC封測廠頎邦調漲薄膜覆晶(COF)基板及封測代工價格，且整合觸控功能面板驅動IC(TDDI)封測接單暢旺。

致新第1季受惠面板、電視等電源管理IC，成功搶占部分市占率，帶動業績繳出傲人表現。

通訊網路方面，正文受惠於營業外獲利進補1.72億元下，首季獲利大躍進，而隨著越南廠下半年進入量產，市場看好正文今年第2季優於第1季，下半年勝過上半年。

是方則擁客戶群聚優勢，提供客戶多家固網費率選擇，吸引Google、FB以及Yahoo等大廠成為其台北網際網路服務交換中心客戶，而今年也將持續提升雲端服務營收占比，衝刺業績。。

法人表示，在判斷財務數據好壞時，可先觀察比較基期，若比較基期過高或過低，皆會部分扭曲數據，造成解讀誤判；再來，也須看此次獲利來源及成分，並進一步分析毛利率和營業利益率的表現；最後，投資人得要繼續觀察隨後幾個月份的營運表現，以確認基本面的好轉並非曇花一現，股價才有支撐甚至是上攻的基礎。