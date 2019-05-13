親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

NBA／雷納德幸運絕殺 暴龍氣走76人晉東區決賽

罷工怒火為何再起？長榮航空的勞資爭議

外資買盤加持 正文股價逆勢走升

2019-05-13 10:07經濟日報 記者馬瑞璿╱即時報導

正文（4906）今日逆勢走升，早盤大漲2%、成交量逾2,000張，日K浮現一根紅棒，積極上攻季線。

正文第一季表現優於預期，首季合併營收43.9億元，第一季稅前淨利1.09億元，稅後淨利為8,600萬元，毛利率為8.3%，每股純益0.24元，優於去年第四季每股純益0.04元、以及去年同期每股純益0.14元。

從籌碼面來看，外資從4月中旬開始布局正文，外資持股比例上升至11.6%，投信、自營商則是保守以對，持續賣出手中正文持股，形成土洋對作，三大法人持股比例總計11.85%。

正文外資
>獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

相關新聞

大漲1700點空頭在哪？ 從反向ETF掌握多頭理由

2019-05-13 09:00

35檔手握訂單好股 合約負債選股法超威

2019-05-13 08:59

鴻家軍能買嗎？ 3大關鍵時點沙盤推演

2019-05-13 08:55

台股開盤跌28.95點

2019-05-13 09:19

不確定因素干擾 法人：台股操作拉長布局

2019-05-13 08:54

三優概念股 抗震耐壓首選

2019-05-13 01:20

空頭部隊來襲！11檔「一高一低」概念股 攻守兼備

2019-05-13 08:43

三優概念／寶齡富錦、聯合 聚光

2019-05-12 22:59

三優概念／南港、聚陽 錢景可期

2019-05-12 22:59

三優概念／奇鋐、欣興 營運升溫

2019-05-12 22:59

三優概念／京元電、大江 法人挺

2019-05-12 22:59

就市論勢／IC設計股 有看頭

2019-05-12 22:49

5G峰會月底舉辦 類股聚焦

2019-05-12 22:49

一周盤前股市解析／留意量價背離警訊

2019-05-12 22:47

陳奕光專欄／5G起飛 散熱模組跟著旺

2019-05-12 22:47

「長線護短線」概念 熱

2019-05-12 22:47

大和按讚鴻海營收、股利 列大中華手機類股首選

2019-05-12 18:04

本周台股怎麼走 就看中美怎麼談

2019-05-12 12:41

技術指標／抗跌測耐力 台股守季線為上

2019-05-12 12:40

中美談判進度左右指數 本周台股震盪格局

2019-05-12 10:20

布局壽險金控…再等等

2019-04-07 00:39

櫃買修改規章 訂定下櫃機制

2019-03-30 00:37

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

台股沙盤推演…兩劇本

2019-05-13 00:18

創意、全新 外資喊買

2019-05-12 21:58

大和按讚鴻海營收、股利 列大中華手機類股首選

2019-05-12 18:04

美中貿易恐掀戰衝擊台股 分析師：不會玉石俱焚

2019-05-12 20:26

三優概念股 抗震耐壓首選

2019-05-13 01:20

本周台股怎麼走 就看中美怎麼談

2019-05-12 12:41

蘋概三王 外資圈力挺

2019-05-13 00:13

中美晶、環球晶 四檔靚

2019-05-12 23:02

第一類接觸／事欣科今年EPS 衝6元

2019-05-12 22:55

冠德搶市 要推七大案

2019-05-12 22:52

三優概念／奇鋐、欣興 營運升溫

2019-05-12 22:59

權證教戰／美中邊打邊談 我們且戰且走

2019-05-12 12:47

技術指標／抗跌測耐力 台股守季線為上

2019-05-12 12:40

就市論勢／IC設計股 有看頭

2019-05-12 22:49

明基材、中光電 評價中立

2019-05-12 22:47

安泰銀明年股息 法人樂觀

2019-05-12 23:21

鈊象 前四月每股賺7.52元

2019-05-12 22:50

空頭部隊來襲！11檔「一高一低」概念股 攻守兼備

2019-05-13 08:43

中鴻本季獲利 可望反彈

2019-05-12 22:51

自行車鏈 全年業績來勁

2019-05-12 22:54

三優概念／寶齡富錦、聯合 聚光

2019-05-12 22:59

從期貨看現貨／台股有路反彈 要防反壓暗槍

2019-05-12 12:45

陳奕光專欄／5G起飛 散熱模組跟著旺

2019-05-12 22:47

5G峰會月底舉辦 類股聚焦

2019-05-12 22:49

三優概念／南港、聚陽 錢景可期

2019-05-12 22:59

「長線護短線」概念 熱

2019-05-12 22:47

中信金、京元電認購俏

2019-05-12 23:02

大江、新光金 押長天期

2019-05-12 23:02

元山旺季到 Q2審慎樂觀

2019-05-12 22:56

三優概念／京元電、大江 法人挺

2019-05-12 22:59

期貨商論壇／欣興期 偏弱格局

2019-05-12 22:55

虹揚營運 喊衝

2019-05-12 22:48

易發接單旺 獲利拚新高

2019-05-12 22:50

法人觀點／事欣科產品組合優化 動能強

2019-05-12 22:53

集盛調體質 強攻聚酯

2019-05-12 22:51

興櫃股一周巡禮／量能十強 生醫占四檔

2019-05-12 22:57

事欣科董座廖文嘉管理心法…接地氣

2019-05-12 22:53

興櫃好玩家 逆勢勁揚

2019-05-12 22:57

全民權證／義隆來電 挑價內外15％

2019-05-12 23:03

不確定因素干擾 法人：台股操作拉長布局

2019-05-13 08:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top