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空頭部隊來襲！11檔「一高一低」概念股 攻守兼備

2019-05-13 08:43經濟日報 記者林婉琪╱即時報導

美中貿易大戰升溫，引發美股、台股大地震，本益比偏低且具備高現金股息殖利率的「防禦型」族群，因攻守兼備，成為資金避風港，包括高股息的日盛金、仁寶、盟力等11檔，將成為市場另類追價目標。

根據統計，外資上周大舉賣超台股423億元之際，卻逆勢看好評價面便宜又保有防禦性質的個股，其中現金殖利率高於4.5%、且本益比低於13倍的個股備受法人青睞，像是嘉泥目前本益比為8.9倍，殖利率6.4%、台苯本益比11.9倍，殖利率將近8%，其他還包括日盛金、仁寶、盟立、志超、崇越、頎邦、興農、喬福。

市場分析師表示，台股在恐慌氣氛下賣壓出籠，盤勢轉為震盪格局，籌碼方面，周五外資期貨多單減碼且空單加碼，淨多單減少6280口至48737口，顯示外資對台股屬偏空操作。

隨著關稅加碼倒數計時，台股隨消息多空上沖下洗，亞股隨著美國加徵關稅生效後震盪加大，加上紐西蘭央行宣布息，現金殖利率超過4.5%的個股，對外資都形成一定誘因，不過值得注意的是，投資高現金殖利率股必修留意如何看待未來產業景氣發展，以免陷入賺了股利、賠掉價差的窘境，必須搭配營運前景做考量。

例如：日盛金去年稅後純益逆勢成長8.1%，去年每股稅後純益也成長6.0%，去年獲利表現佳，且現金股息殖利率居金控股第一；盟立受惠台灣半導體廠投資，以及面板廠整改產線，今年第1季營運表現不俗，寫下單季同期次高紀錄。

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