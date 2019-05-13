三優概念股 抗震耐壓首選

近期國際資本市場受美中貿易問題震盪劇烈，台股也受波及。法人指出，正值市場變化劇烈時刻，所謂「漲時重勢、跌時重質」，同時具有基本面、技術面、籌碼面優勢的「三優概念股」，受到市場關注，成為抗震耐壓的首選。 市場波動劇烈，具基本面、技術面、籌碼面優勢類股成為盤面焦點。 本報系資料庫 分享 facebook

台股上周震盪回檔修正，類股操作又更顯困難，投資人在選擇績優股為買進標的時，儘管都採低接不追高方式，仍大嘆賺錢不易；因此，兼具技術、業績及籌碼等多重面向的選股策略，近來成為投資人市場上的最佳利器。

法人指出，在基本面上，投資人可留意個股或族群在營收、財報等基本面的變化，逢低布局應有不錯的投資收益；同時，若配合妥善運用財報定期監測個股族群，更可使投資人避免陷入地雷股財務風暴中。

每年5、6月就是台股淡季，但投資人不必悲觀，可以搭配價值型及技術面選股，到下半年可能是多頭行情的開端，今年依然獲利可期。

目前基本面佳的個股族群，經營績效及獲利都可對市場具有示範作用，若投資具基本面優勢的個股，加上法人籌碼多、流動性較高，是不錯的中長期投資策略。因此「三優概念股」將成為當前台股盤面上抗震耐壓的投資首選。

其中京元電子、奇鋐、欣興、易華電、華夏、聚陽、南港、寶齡富錦、聯合骨科、大江等，都是現階段市場矚目的十大「三優概念股」。

欣興今年IC載板受惠於ABF來自Server、GPU、Switch及基地台等需求，使層數和封裝面積同步成長，加上供給增加有限，稼動率維持高檔，有利漲價趨勢延續。

欣興今年主要靠ABF貢獻，由於近幾年調整營運後，體質逐漸好轉，各產品線步上正軌，今年資本支出主要用於擴增IC載板產能，看好未來5G需求帶動ABF及BT載板成長。

聚陽受惠於客戶追單，首季稅後純益為4.9億元，年增52.13%；每股純益2.32元，亦較去年同期1.53元高。