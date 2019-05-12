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大和按讚鴻海營收、股利 列大中華手機類股首選

2019-05-12 18:04經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

鴻海（2317）4月營收創新高，外資圈在德意志發布偏正向報告後，最新大和資本也唱多，內容點評包括鴻海營收、股利政策、董事名單，均給予正面評價；對鴻海投資評級也重申「優於大盤」，續列大中華手機供應鏈首選。

鴻海自董事長郭台銘信心喊話業績從去年底旺到今年，營收便屢屢創高，最新4月營收又刷同期記錄，大和認為，鴻海上月營收與該券商第2季財測比較，已經達標36%至38%，是相當強勁的表現。

大和進一步指出，鴻海營收「有韌性」，支持該券商先前升評時，看好鴻海在領先的市場地位、營運效率提升及有效控管成本下，展現逐步提升的基本面。

此外，大和也認為鴻海現金股利增加到4元，換算殖利率約4.8%，配合基期低，仍創造有吸引力的買進誘因，因此重申看好評級和目標價84元。

針對鴻海新公布的董事名單，大和認為符合預期，不至對短線行情有太大影響。德意志則在鴻海發營收前夕，領先出具目標價提高到87元的報告。

德意志指出，近期手機市場有許多訊號顯示需求回溫，包括iPhone在大中華區祭降價策略，消費者願意買單，主要代工的鴻海營收有佳音可期。

事實上，鴻海今年營收表現穩健，便反映蘋概股最壞時光已過；德意志另指出，從鴻海兩大子公司工業富聯及富智康表現，分別公布首季獲利年增6%、虧損較去年同期減少新台幣180億元，對集團財報也會大加分。

不過德意志保守看，鴻海短期可能找不到市場滿意的接班人，因此評級重申「持有」。而郭台銘日前受訪時已表示淡出集團營運。

鴻海董事長郭台銘。報系資料照
鴻海董事長郭台銘。報系資料照
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