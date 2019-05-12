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中美談判進度左右指數 本周台股震盪格局

2019-05-12 10:20經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

台股示意圖。 記者黃義書／攝影
台股示意圖。 記者黃義書／攝影
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中美貿易戰升級，導致台股上周（10日）收在10,712.99點，下跌20.68點，惟美國政府釋出新一輪中美談判「具有建設性」，帶動美股三大指數上周收盤上揚，展望本周台股，專家指出，中美貿易戰談判進度將左右本周台股，預期表現將波動劇烈，指數可能回測季線已下，將在10,500點，上下200點區間震盪。

美國政府10日正式調高2,000億美元項目中國銷往美國產品關稅，稅率自現行10%上調至25%。同時，川普也喊話，針對剩餘3,250億美元中國商品展開加徵25%關稅程序。對此，中國大陸政府已表明，將啟動反制措施，一時間似乎貿易戰威脅急速升溫。

不過，目前金融市場仍傾向最終中美兩造仍會達成貿易協議。主因負責貿易戰談判的中國副總理劉鶴指出，雙方磋商並未破裂。而美國方面，川普也在推特上示好，與中國總理習近平關係非常牢靠，未來將繼續對話，關稅將視談判情況決定是否取消。

受到中美兩國釋出正面訊息，帶動美股三大指數上週收紅，道瓊工業指數上漲114.01點、報25,942.37點。標普500指數收高10.68點、報2,881.4點。那斯達克指數微升6.35點、報7,916.94點。

而本周國內影響指數事件方面，由於大部分上市櫃公司第一季財報已公佈，僅剩不少大公司如鴻海（2317）、廣達（2382）、仁寶（2324）等尚未公告，將在15日前公佈成績；而本周包含廣達、樺漢（6414）、神準（3558）等電子廠也將召開法說會，將陸續於14日及17日舉行。

華南永昌投顧董事長儲祥生表示，影響台股本周指數最大關鍵仍是中美貿易戰，預期大盤將呈現波動劇烈格局，而第一波利空跌勢差不多到上周收盤已反映完畢。

豐銀投顧研究部副總翁偉傑指出，台股在季線以上區間震盪，預期本周指數表現弱勢，且以目前談判結果來看，台股繼續震盪機會變大，有回測季線已下可能存在，預期指數將在10,500點，上下200點區間震盪。

在選股方面，專家一致建議本周要保守操作，若真要進場佈局，可留意4月營收、首季財報繳出好成績的公司。其次，可以關注國內內需傳產股、避開電子股，比如說食品、營建，因波動不至於太劇烈，可找股價相對低點，且回到季線部分個股，後續可以留意。

台股貿易戰美中關係川普
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