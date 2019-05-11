被川普3,250億美元推文嚇醒 下周一台股聚焦這件事

2019-05-11 10:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡靜紋 ╱即時報導



中國輸美商品課稅對於台股的影響，要看這兩天中國大陸的回應，相關談話是否低調、節制或釋出善意。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

美國總統川普再度推特發文宣稱，不急於與中國協商，已啟動對剩餘3,250億美元中國商品加徵25％關稅程序，牽動投資人敏感神經。

法人分析，若真的課稅，恐將全面性衝擊台商在中國生產各種輸美商品，包括手機、筆記、塑膠、製鞋、成衣等廠商無不一中彈，不過，觀察美股10日走勢是開低走高，台股投資人暫時不必太過緊張，但須留意周末兩天中國方面的回應，甚至是川普在周一之前的推特談話。

美國稍早已經正式將2,000億美元中國輸美商品的關稅稅率從10％提高至25％，市場原本就憂心美方是否再對剩餘3,250億美元出手，台股本周已經慘跌超過380點，不料今天一覺醒來，又被川普在美國時間上午4時許的推文嚇到。

川普在美股盤前推文表示，不急於與中國協商，已啟動對3250億美元中國商品課稅25%程序。

惟談判結束後美國財長Mnuchin稱雙方談判有建設性，中國副總理劉鶴則稱雙方同意未來於北京繼續協商，激勵美股開低走高，道瓊漲0.4%，收在25942點，標普漲0.4%、收2881點、納斯達克指數漲0.1%、收7917點。美10年債利率升2點，收2.47%。美元指數降0.11至97.32。VIX指數降3.06至16.04。道瓊歐洲600漲0.3%收377點。MSCI中國指數漲0.9%。

台新投顧副總黃文清表示，美股開低走高收紅，從盤中大跌300點多到收漲100多點，代表市場信心有點穩定，沒想像中悲觀，因為3,250億美元中國輸美商品關稅還沒課，且美國財長在會後提到，「兩邊談判有些建設性，未來還是會繼續跟北京協商。」預料將跟之前一樣邊打邊談。

展望台股後市，指數已經趨緩，結構性沒有改變，但提到要長期要回到3,250億美元要課稅一事，長期要回到年初的走勢的確有困難，後續應觀察談判進度。

統一投顧董事長黎方國表示，剩餘3,250億美元中國輸美商品若課稅，等於台商在中國生產的產品全部都會被覆蓋，而中國大陸仍是台灣取得轉投資收益最大來源。

對於台股的影響，黎方國也認為，從美股反應來看，並未太恐慌。後續要看這兩天中國大陸的回應，相關談話是否低調、節制或釋出善意，還是回擊，若是回擊，將加重市場恐慌；又或是川普、中國國家主席習近平是否雙方談話，以及觀察劉鶴飛回中國是否同時帶回川普口信等等，甚至不排除川普突然改變心意又推文不課，股市就會大漲，現在變數太多，後續還要觀察這一、二天情況。