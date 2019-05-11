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4月營收「雙增」股 買盤卡位

2019-05-11 10:50經濟日報 記者黃力╱即時報導

4月營收甫於昨（10）日全部公布完畢，個股財務表現受市場關心，其中，4月營收月增、年增的標的如統一（1216）、上海商銀等12檔個股，具基本面優勢，已獲得法人資金青睞。

法人表示，台股今年漲上相對高點，本有挑戰波段新高的氣勢，但近期除了來到財報公布旺季，也遇上了美中貿易關係再度緊張的局面，於內於為皆使指數面臨修正的壓力。

不過，利多利空總相生相息，端看投資人從何角度觀之。就營收、季報的公布而言，雖多會造成股市動盪。

投資人可藉此了解公司營運狀況，篩選基本面轉強個股，在下場布局前能更有把握；而國際政經消息面影響下的殺盤，則給予投資人更多機會找到買盤力道相對強勢的標的。

根據統計，在上市櫃公司中，4月營收月增且年增，並在近10日大盤震盪行情中，為法人買超的主要產業包括了食品、金融、營建、印刷電路板、生技、IC等；個股則為統一、上海商銀、京元電子、原相、冠德、卜蜂、廣宇、志超、國建、瑞昱、新日興、大江等12檔。

其中，統一、上海商銀、京元電子有逾萬張的法人買超量。

統一在創下波段新高後，雖即回檔5日均線，但近日不畏股市低迷氛圍，連二日收紅，躍上盤面成市場焦點股。統一透過價值營銷挹注毛利額及獲利，再加上轉投資持續穩定獲利，整體營運動能佳，吸引法人近十日買超23,658張。

上海商銀則為外資新寵，其穩健基本面帶動籌碼面的加持，股價自今年以來已漲逾兩成。後市可望在法人持續進場下，再度挑戰股價新高。

京元電子方面，其5G NR、AI／HPC、ADAS等新應用相關晶片測試訂單強勁，市場預期京元電子下半年營運表現將優於上半年，帶動買盤先行卡位。

4月營收月增、年增的標的如統一，具基本面優勢，已獲得法人資金青睞。圖為統一企業董...
4月營收月增、年增的標的如統一，具基本面優勢，已獲得法人資金青睞。圖為統一企業董事長羅智先。 本報資料照片
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上海商銀京元電營收
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