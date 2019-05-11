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上市櫃4月營收 同期新高

2019-05-11 00:37經濟日報 記者蔡靜紋／台北報導

上市櫃公司4月營收昨（10）日全數出爐，總計2.75兆元，較3月略減1.8%，但年增4.4%，創下歷年同期新高，優於市場預期，主因大型電子組裝廠成長帶動；累計前四月營收為10.71兆元，較去年同期微增1.7%。

根據統計，4月營收前五強公司依序是鴻海、和碩、仁寶、廣達、台積電，可看出電子業4月「上瘦下肥」結構，除電子上游廠商台積電較去年同期衰退8.7%外，其餘四家下游電子組裝廠均為正成長，仁寶增幅甚至達17.8%，廣達、鴻海各達12.8%、10.4%，和碩則為7.8%；其中，鴻海4月營收達3,797.86億元，優於市場預期，占整體上市櫃公司營收比重達13.7%，成為拉動整體上市櫃公司4月營收優於去年同期的最大功臣。

進一步觀察各產業表現，上市公司方面，以資訊服務業營收年增三成五最威猛，百貨、汽車、紡織、運輸、半導體等也各年增一成多；衰退較多的是電器電纜，年減近二成，玻璃陶瓷也衰退11.4%；而在台塑化年減11.2%拖累下，油電燃氣業也出現10%衰退。上櫃公司方面，則以塑膠、電子商務、農業科技、通信網路等業別表現較佳。

4月上市櫃公司營收創下新高者共47家，值得留意的是，今年以來創新高家數呈現下滑趨勢，扣除工作天數較少的2月僅有七家，元月時創高家數多達107家，3月時也有55家。

台股向有「五窮六絕七上吊」魔咒，今年又遭逢美中貿易大戰亂流，市場關注上市櫃公司5、6月業績。台新投顧副總經理黃文清分析，上市櫃公司4月總營收成長主要是受惠於非蘋手機帶動組裝廠業績，但仍無法扭轉第2季是電子業淡季命運，通常下游組裝廠得要等到8月才會再進入成長周期，屆時接近蘋果發表新機，有機會帶動相關廠商的拉貨行情。

不過，今年下半年電子業能否進入成長周期，必須觀察兩大因素，一是美中貿易戰的變化，若更加惡化，不利全球經濟走向，二是蘋果年度新機是否有亮點、及市場接受度。

法人表示，雖然上市櫃公司整體4月營收優於預期，仍須留意接下來還有第1季季報將在15日前完成公告，因屬公告後期，為台股負面因子，再加上美中第11輪談判結果即將出爐，後市也得留意中國商品課稅議題，故台股短線仍將承壓，5日線能否站回為短線多空重要觀察指標，選股可留意5G、PCB、工業4.0、鴻家軍、系統整合、高殖利率、越概、生技、內需、自行車、原物料、高爾夫球相關等。

上市櫃公司4月營收概況 圖／經濟日報提供
上市櫃公司4月營收概況 圖／經濟日報提供
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