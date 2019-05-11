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16檔三強護體 抗震

2019-05-11 00:36經濟日報 記者周克威／台北報導

美中貿易戰緊張情勢升高，台股投資人心動盪，今年前四月業績亮麗、外資本周逆勢加碼包括京元電、統一、仁寶等16檔，擁有籌碼面、法人評價面、基本面優勢的「三強抗震股」，是台股抵擋國際亂流的多頭明燈。

美國昨天起對價值2,000億美元的中國輸美商品加徵關稅，引發台股大地震，多空激烈交鋒，全周指數大跌383點，一路由11,000大關下跌至回測10,700點，其中，外資全周賣超423億元、為去年10月8日當周賣超511億元以來的最大手筆。

外資在台指期的淨多單昨日雖增加8,271口、回升至5.7萬口，選擇權淨多單卻大減2.17萬口、僅剩6,920口；昨天外資在現貨再賣超40億元，為連三賣，外資整體呈現中性偏空布局，後續動向引發市場關注。

台新投顧總經理李鎮宇指出，今年來許多中小型股漲幅動輒逾倍，但外資近期賣多買少，原本台股的上漲結構已出現變化，短線後市除需視美中貿易談判進一步明朗外，在操作上，需籌碼、法人評價、基本面的三面向綜合評估。

根據統計，上市櫃公司昨天公布4月營收後，累計前四月呈年成長，同時法人評價看好第2季業績展望、不易受貿易戰影響，加上在外資本周逆勢加碼逾千張的個股，包括京元電、統一、欣興等16檔。

第一金投顧董事長陳奕光分析，由外資本周在美中新一波貿易戰開打前後的布局來看，除了今年業績透明度高、國際產業脈動仍向上的強勢股外，買盤開始轉向股價基期偏低股，且不像前四月集中在科技股，包括食品、製鞋、營建等傳產族群逐漸被加入到買盤名單，顯示外資在為第2、3季提前布局。台股短線難免震盪，外資加碼的三強抗震股，值得留意。

16檔三強抗震股 圖／經濟日報提供
16檔三強抗震股 圖／經濟日報提供
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外資台股貿易戰
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