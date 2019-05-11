股海常勝軍／美中終局之戰 危機也是轉機

2019-05-11 00:54 經濟日報 朱成志



二周前專欄標題：「個股輪動快速，小心地震」，全球股市被川普震倒了！近日電影復仇者聯盟4賣座將挑戰史上票房冠軍，在第三集薩諾斯的六顆寶石手套，輕輕彈指就讓地球人口消失一半，多少漫威英雄也不見了！川普5月6日凌晨推特發文，滑手機就讓全球大跌，陸股重災區，許多股民灰飛煙滅，如同外號「滅霸」的薩諾斯Thanos。

儘管之前川普還一再說貿易談判順利，但說變臉就變臉，美股道瓊5月7日也大跌473點，創今年第二大單日跌幅，川普推特放話兇狠，中方雖非常震驚，但劉鶴仍帶一封習近平「美麗的信」赴美談判沒結果，現在已知美方確定稅升到25%，5月10日以前出口都豁免，又傳延期到6月1日，中方未說明如何反制，第11次談判仍進行，全球氣氛繃緊，只有蔡總統不怕，表示對台灣影響有限，外行的人一定嘴最硬。

北韓一周試射二次飛彈，川金會早就破局；美國退出伊朗核協議一年，現在可能也有制裁伊朗的軍事行動；川普要拚選舉，美中貿易會弄成雙輸嗎？去年川普獨留白宮過聖誕節才改變了高姿態，才有去年底G20川習會的緩和，今年母親節又充滿變數。

今年台灣第1季經濟成長率只有1.72%，低於預估，是2016年蔡總統就職以來最差的水準，這幾年財經政策偏短線，治標不治本， 8,100億元疑似綁樁的前瞻計畫，非核家園政策又違反了去年公投以核養綠的主流民意，而花這麼多錢的離岸風電，主要是圖利外商大賺錢，與台電簽每度電售價高到5.516元，台灣的「風力發電股」很少有關聯，錢花出去，電進不來，政策非常怪。

5月2日中央銀行「連11凍」，台灣長期低利是否如日本1992以來「失落30年」？年金改革後，軍公教消費能力大幅萎縮，內需市場不利；台灣要靠出口，而最近綠營全力圍剿韓國瑜所提的高雄自經區，總統、閣揆多次嚴詞批判當年陳菊等人都支持的政策，經濟部次長王美花說了實話，海關對進口貨品加工、加值再出口都有具體掌握，不會有「洗產地」問題。郭台銘有實務經驗，講得更清楚，說農業擺在後面，但是拚選舉第一，辣台妹繼續反對到底，認為中國茶會進來變成台灣茶出口。

4月營收創歷史新高的家數只有47家，遠低於一年前常有百家創高的狀況，從去年4月1日發動的美中貿易戰影響至今，去年第4季有些廠商可能先出貨，今年上市櫃公司營收數字轉弱，總體經濟成長率也不好，當然貿易戰衝擊，許多台商回流，政府也再三宣揚邀功，像台達電加碼投資132億是回台大咖，鴻海在大陸部分深圳、天津產線也將會搬回高雄，台灣工業用區土地因此上漲，這都是事實，但是大陸本身實力愈來愈強，已不輸給台灣，有些台商回流是因為競爭力不行。

2020總統大選，藍綠白打成一團，原本台股驚驚漲，偏偏川普發二條推特就擊沉全球股市，美中貿易的終局之戰這幾天變化會很大，如果你同意川普是商人，不是神經病，那轉折點也即將出現。正如復仇者聯盟3，薩諾斯把地球人口消失一半，但第4集反而是薩諾斯及其軍隊消失了。雖然5月10日川普升稅了，但上證指數居然大漲3.1%，深圳股市大漲4%，看似全球危機？也是轉機！

（作者是萬寶投顧董事長）