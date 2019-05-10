美中貿易戰 陸股ETF急跌但富邦VIX單周漲13%

2019-05-10 21:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瀞文 ╱即時報導



美中貿易戰再起，全球主要股市急跌，以中國股市跌最凶。在台掛牌的ETF中，本周以VIX及陸港股反向、日股反向及台股反向ETF表現最強，陸股正向 ETF最弱勢。

中國大陸五一長假結束，川普突然宣布將對中國2,000億美元的產品課徵25%的關稅，全球股市急跌。富邦VIX（00677U）價量暴增，全周大漲13.4%，為本周所有ETF漲幅冠軍，8日創下33.7萬張的新天量，全周平均日成交量也超過21萬張，僅次於3月最後一周的22多萬張。

陸股本周跌勢慘重，上證指數6日單日暴跌近5.6%，失守3,000點關卡。10日雖然是25%關稅的實施日，但指數卻強彈3.1%，再度站上2,900點，單周跌幅縮水到4.5%，今年以來的漲幅減少到17.8%。

陸港股相關ETF中，本周是反向ETF的天下，以富邦上証反1漲最多，單周漲7.1%，國泰中國A50反1、元大滬深300反1則分別漲6.3%及6.2%，分列本周所有ETF漲幅第二、三及四名。

多檔陸股槓桿ETF本周大跌逾一成。其中，國泰中國A50正2大跌13%，在所有ETF表現最弱。元大滬深300正2、富邦上証正2則都有12.9%的跌幅，為倒數第二及三名。

台股同樣受波及，加權指數本周跌破11,000點，全周跌3.4%。相關ETF中，以第一金工業30反1全周漲3.7%最多，兆豐藍籌30反一漲3.5%、群益臺灣加權反1漲 3.2%。

陸股暴漲暴跌，ETF成交居高不下。元大滬深300正2在6日創下42.5萬張的歷史天量，10日以33.2萬張的交易量遙遙領先，再來是富邦VIX的15.6萬張、元大台灣50反1的10.9萬張、富邦上証正2的6.3萬張、國泰中國A50正2的近2.6萬張。