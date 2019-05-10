親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

1班12童發燒請假 師怕報告寫不完拜託家長「封口」

美中貿易戰 陸股ETF急跌但富邦VIX單周漲13%

2019-05-10 21:08經濟日報 記者張瀞文╱即時報導

美中貿易戰再起，全球主要股市急跌，以中國股市跌最凶。在台掛牌的ETF中，本周以VIX及陸港股反向、日股反向及台股反向ETF表現最強，陸股正向 ETF最弱勢。

中國大陸五一長假結束，川普突然宣布將對中國2,000億美元的產品課徵25%的關稅，全球股市急跌。富邦VIX（00677U）價量暴增，全周大漲13.4%，為本周所有ETF漲幅冠軍，8日創下33.7萬張的新天量，全周平均日成交量也超過21萬張，僅次於3月最後一周的22多萬張。

陸股本周跌勢慘重，上證指數6日單日暴跌近5.6%，失守3,000點關卡。10日雖然是25%關稅的實施日，但指數卻強彈3.1%，再度站上2,900點，單周跌幅縮水到4.5%，今年以來的漲幅減少到17.8%。

陸港股相關ETF中，本周是反向ETF的天下，以富邦上証反1漲最多，單周漲7.1%，國泰中國A50反1、元大滬深300反1則分別漲6.3%及6.2%，分列本周所有ETF漲幅第二、三及四名。

多檔陸股槓桿ETF本周大跌逾一成。其中，國泰中國A50正2大跌13%，在所有ETF表現最弱。元大滬深300正2、富邦上証正2則都有12.9%的跌幅，為倒數第二及三名。

台股同樣受波及，加權指數本周跌破11,000點，全周跌3.4%。相關ETF中，以第一金工業30反1全周漲3.7%最多，兆豐藍籌30反一漲3.5%、群益臺灣加權反1漲 3.2%。

陸股暴漲暴跌，ETF成交居高不下。元大滬深300正2在6日創下42.5萬張的歷史天量，10日以33.2萬張的交易量遙遙領先，再來是富邦VIX的15.6萬張、元大台灣50反1的10.9萬張、富邦上証正2的6.3萬張、國泰中國A50正2的近2.6萬張。

ETF富邦元大
>獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

相關新聞

美提高關稅生效台股收跌20.68點 三大法人賣超44.37億

2019-05-10 15:08

五大變數「兩好三壞」對決下周台股

2019-05-10 13:23

營收潛力股 外資點兵這10大悍將

2019-05-10 19:25

外資本周賣超423.45億 這些權值股全成提款機

2019-05-10 17:24

外資買單狂敲 尚凡舞春風

2019-05-10 14:59

法人逢低承接股 值得期待

2019-05-10 14:59

鴻海集團今董事會 郭董接班人亮牌

2019-05-10 14:59

5大變數 定調台股下周走勢

2019-05-10 14:59

台股上沖下洗 長紅震成小黑臉

2019-05-10 14:56

尚志第1季每股淨值轉負 將自台股下市

2019-05-10 14:48

台股反彈後震盪走低 終場跌20點收10,712

2019-05-10 13:52

2,000億美元陸商品關稅調高至25%生效 這族群跌勢加重

2019-05-10 13:12

美中協商未果 台股盤中震盪逾百點由紅翻黑

2019-05-10 11:17

不畏盤勢低迷 法人逢低承接股後市行情可期

2019-05-10 09:38

鴻海新董事候選名單今將揭曉 Q1獲利及股利受關注

2019-05-10 09:37

權指股發揮撐盤力道 台股開盤上漲17點

2019-05-10 09:11

全球股挫 反向ETF噴出

2019-05-10 01:14

MSCI將調權重 台股看升

2019-05-10 01:14

八大公股行庫買超股 抗震指標

2019-05-10 01:14

顧立雄：台股在理性範圍內

2019-05-10 01:14

熱錢落跑 股匯雙殺

2019-05-10 01:14

就市論勢／貿易戰受惠股 可短打

2019-05-10 00:10

遠傳配息穩 股價將有撐

2019-05-09 23:57

國泰金、富邦金前四月合計賺逾350億元 仍年減三成

2019-05-09 20:07

台股危機入市？ 看五大指標

2019-05-09 17:32

川普亂放炮 股市風險劇增

2019-05-09 16:17

就市論勢／便宜中小股 短線焦點

2019-05-03 23:27

5大國際級投資大師 操作手法迥異！看誰適合你？

2019-05-03 10:58

百分百填息王 今年除權息必看 3大攻略賺透透

2019-05-03 10:55

布局壽險金控…再等等

2019-04-07 00:39

櫃買修改規章 訂定下櫃機制

2019-03-30 00:37

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

高息傳產股 資金避風港

2019-05-09 22:09

華映從領先業界到財務危機 最後交易日漲停下市

2019-05-10 14:41

2,000億美元陸商品關稅調高至25%生效 這族群跌勢加重

2019-05-10 13:12

宏達電凌晨公告 擬配發0.38元現金股利

2019-05-10 10:25

鴻海集團今董事會 郭董接班人亮牌

2019-05-10 14:59

八大公股行庫買超股 抗震指標

2019-05-10 01:14

台積電4月營收746.94億元 月減6.3％、年減8.8％

2019-05-10 13:41

大同集團旗下第三檔 尚志最快6月底下市

2019-05-10 15:20

鴻海新董事候選名單今將揭曉 Q1獲利及股利受關注

2019-05-10 09:37

美中協商未果 台股盤中震盪逾百點由紅翻黑

2019-05-10 11:17

中華電新總座 訂三目標

2019-05-09 23:57

MSCI將調權重 台股看升

2019-05-10 01:14

五大變數「兩好三壞」對決下周台股

2019-05-10 13:23

法人逢低承接股 值得期待

2019-05-10 14:59

國巨-7% 保守看後市

2019-05-09 23:58

鴻海4月營收3797.86億元 歷年同期新高

2019-05-10 18:14

鴻海擬配發現金股利每股4元 總額554.52億元

2019-05-10 20:02

5檔蘋概股將遇修正逆風 網通、主機板廠貿易戰衝擊降低

2019-05-10 09:18

和碩4月營收重回千億大關 月增25.1%

2019-05-10 15:53

中美晶 Q1財報創四高

2019-05-10 00:06

不畏盤勢低迷 法人逢低承接股後市行情可期

2019-05-10 09:38

營收潛力股 外資點兵這10大悍將

2019-05-10 19:25

旺宏盤中股價 一度上漲近3％

2019-05-10 11:43

華碩-47% 單月新低

2019-05-09 23:58

明安 Q1純益跳增2.7倍

2019-05-10 00:06

中美貿易戰影響 5蘋概股營運有憂

2019-05-10 14:59

全民權證／富邦VIX 二檔有看頭

2019-05-09 23:34

原相 Q2營收拚增四成

2019-05-10 00:06

啟碁 全年拚二位數成長

2019-05-09 23:57

美中貿易戰干擾 台股恐震盪整理

2019-05-10 08:17

全球股挫 反向ETF噴出

2019-05-10 01:14

台股反彈後震盪走低 終場跌20點收10,712

2019-05-10 13:52

美提高關稅生效台股收跌20.68點 三大法人賣超44.37億

2019-05-10 15:08

聖暉4.33元 接單暢旺

2019-05-10 00:06

就市論勢／貿易戰受惠股 可短打

2019-05-10 00:10

首季獲利／工業電腦族3大進補 9檔賺贏去年

2019-05-10 15:04

外資本周賣超423.45億 這些權值股全成提款機

2019-05-10 17:24

緯軟 每股賺1.37元

2019-05-10 00:06

健鼎 Q1每股賺2.05元

2019-05-09 23:57

威剛0.72元 六季高點

2019-05-10 00:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top