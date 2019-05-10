華映13日下市 10日最後交易日直奔漲停演出大驚奇

2019-05-10 20:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



大同集團旗下華映因發生債務危機，將在5月13日下市，10日是最後交易日，華映終場收盤直奔漲停的0.17元，成交量達53,158張，演出大驚奇。

1971年成立的中華映管，已有48年歷史，是台灣第一家生產液晶面板的廠商，引進日本技術製造液晶面板來台生產。股票在2001年上市，但因去年度財務報告顯示淨值為負數，下周一終止上市。

去年華映受面板供過於求及美中貿易戰等影響，造成財務困難；去年合併營收240.2億元，稅後淨損252.83億元，歸屬母公司淨損195.61億元，每股淨損3.02元，淨值降為負0.7元，將依規定下市。

華映去年底發生財務危機之後，向法院聲請重整及緊急處分，其中重整案遲遲未獲法院通過，今年2月桃園地方法院同意90天緊急處分後，日前桃園地院再度公告，延長華映90天的緊急處分裁定，也就是延至今年7月底止。

由於缺乏現金支出相關費用及下個月大量解僱所需資金，華映董事會決議將出售子公司華映百慕達持有的大同股票，在不影響股價及市場的情況下，以三個月為限，每股不低於17.61元在公開市場出售，可拿回約10億元現金，以支付員工薪資等，以維持營運。

華映將釋出大同持股，引發市場關注。由於子公司華映百慕達持有大同股票達5萬9652張985股，占大同發行股數2.55%。市場傳出有意爭取大同經營權的市場派，有意趁華映財務危機時逢低買進華映股票，若能進一步掌握華映經營權等於間接持有大同2.55%股權。

不過，對此華映不予回應，然而，確定將下市的華映股票仍有不少買盤，引發外界好奇。

日前中國大陸華映科技向華映子公司華映百慕達追討人民幣19.14億元（約新台幣88億元）業績補償款，同時要求華映和大同負連帶清償責任，引起市場關注。

大同針對華映科技 (集團)關於提起訴訟的進展在重訊公告。大同認為，本案由臺灣地區法院管轄更為方便，依法福建省高級人民法院對於本案無管轄權，本公司提出管轄權異議申請，請求福建省高級人民法院依法駁回原告華映科技起訴。

大同強調，已著手委任律師進行評估，並將依評估結果進行後續事宜，以維護本公司及股東應有權益。