5G車電族群 投信力挺

2019-05-11 00:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡靜紋 ／台北報導



美中貿易戰升溫，全球股市本周嚇趴，台股也難逃池魚之殃。投信法人認為，現階段應擇優增持財報佳、高殖利率等二大概念股，前者首選留意5G、邊緣運算、汽車電子等三大趨勢股。

近期美中貿易第11輪協商階段成果是唯一焦點，牽制台股走勢波動。 富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，現階段猜測市場方向不易，操作應保持耐心，待階段談判成果出爐後，才會有較明確方向。

國泰台灣低波動30 ETF經理人蘇鼎宇指出，台股趁貿易戰不確定因素利空測試，修正沿10日線持續軋空四個月的過熱走勢，整體而言，仍是短空長多格局。

周書玄指出，台股5月面臨報稅季與第1季季報公布，市場本就傾向觀望，後續走勢取決於基本面、資金行情能否延續。以科技產業來說，台積電等多數台廠對下半年展望樂觀，但美國部分廠商相對保守，主要受制庫存去化與美中貿易摩擦等不確定因素，若貿易戰升級，須觀察基本面受影響程度，同時不確定性延續也干擾資金行情，特別是外資態度。

周書玄建議，待市場反映談判成果後，再循盤勢挑選財報較佳個股。5G今年可望有基礎建設投入，帶動部分設備與PCB廠商業績；邊緣運算所需工業電腦、伺服器也可考慮，汽車電子以電池為投資重點。

日盛投顧協理鍾國忠表示，台股選股方向可留意5G、半導體、PCB、工業4.0、鴻家軍、系統整合、高殖利率、越概、生技、自行車、高爾夫球相關等。

以美中貿易戰長線影響來看，富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸認為，無論談判成果為何，美中貿易摩擦將改變美中供應鏈樣貌，台灣有機會受惠，因美國產品想擺脫中國製造以避開加徵關稅，將使多區域布局策略的台廠獲得訂單；同時，中國在精密零組件與晶片製造需依賴台灣，若中國談判過程開放內地市場、減少補貼，有助減緩台廠競爭壓力。