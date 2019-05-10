營收潛力股 外資點兵這10大悍將

2019-05-10 19:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



上市櫃公司4月營收出爐，摩根士丹利、美銀等十大券商報告看旺，加上5月來國際買盤肯定、積極買超，篩選出聯發科、統一等十大外資看好的成長股，後市值得關注。

台股近期回檔，不過展望成長股持續發揮，成為盤面主要焦點；據統計，近來獲摩根士丹利、摩根大通、瑞信、花旗、美銀、麥格理、滙豐、大和、里昂、德意志等十大外資券商喊進，營收年增而且表現受到看好，5月來同步獲外資買超的焦點股，包括聯發科、京元電、統一、欣興、智邦、瑞昱、聚陽、貿聯、大江和研華等。

IC設計大廠聯發科自第1季財報毛利率40%達陣，便獲瑞信等至少五外資調高目標價，最新一家、也具代表性的，是去年底來頻頻看空聯發科的摩根士丹利，將其評等由「中立」升至「優於大盤」，目標價提高到359元。

大摩翻多聯發科有三大理由：一是中國以外的4G手機需求彈，二是蘋果和高通和解，三是聯發科的5G SoC方案已吸引有興趣的大陸代工廠。當中，高通蘋果和解雖被解讀有負面影響，但大摩認為，5G內容倍數升級，市場大餅擴大，聯發科反而有可觀成長，2021年毛利率看增至43.1%。

京元電同樣受惠手機需求轉佳，滙豐指出，第2季起京元電因應海思下單，動能轉強，下半年訂單還會倍增，今、明年每股純益（EPS）預估為2.15元、2.49元；里昂給予更高評價，目標價喊29元。

統一、大江則獲滙豐傳產團隊喊進，分別看好體質持續改善及大陸需求回升，滙豐對後者目標價更在日前提高到650元；在盤勢動盪，外資認為相關業績穩定的傳產股也具防禦優勢。

欣興、智邦同為5G概念股，4月營收年增11%、81%。里昂認為，未來5G帶動高頻用ABF基板需求倍增，欣興今、明年EPS有1.68元、2.32元實力，目標價37元；智邦400G交換器自今年起爆發，里昂、麥格理同聲唱旺，目標價喊上142元、146元。

另外值得一提是，特斯拉雖利空頻傳，但貿聯分散客戶，來自特斯拉的營收比重降低，因此在概念股大跌之際，貿聯續獲德意志等外資看好，是未來全球發展電動車的大贏家。