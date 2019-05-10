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鴻海新任董事名單出爐 這兩人任董座呼聲高

原相健鼎法人喊買 股價不同調

2019-05-10 19:17經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

台股10日震盪，業績牽動個股，其中IC設計廠原相（3227）首季獲利探六年低點，但看好第2季，本土大型投顧喊買，激勵股價漲停；健鼎上季表現優，展望卻轉保守，即使四大外資喊買，股價仍大幅下挫。

原相、健鼎昨日上演戲劇化走勢，交易雙爆量，包括原相開盤就漲停，成交量仍衝2萬張，直逼9日的2.5萬張，健鼎則在賣壓出籠成交5,000多張，為3月底來最大量，受到市場關注。

原相上季每股純益（EPS）0.16元，創六年同期新低，主要受美中貿易戰和市場保守影響，但看好藍牙耳機（TWS）出貨，帶動本季雙位數增長；市場並盛傳原相獨家拿下小米無線耳機訂單，也激勵想像。

本土大型投顧最新報告將原相升至「買進」，看好谷底翻揚，原相今、明年EPS挑戰5.6元、7.1元，目標價近乎倍增至140元，鼓動買氣；不過其他法人暫冷靜以對，如群益投顧基於原相衰退無可避免，維持「中立」。

大型投顧指出，原相遊戲機、TWS出貨可望躍進，將推升業績成果優於預期，包括遊戲機雖有任天堂下調Switch年度出貨，但任天堂取得大陸銷售許可，長線動能不減反增；TWS則是市場顯學，原相旗下原睿開發新型SoC，可與心跳量測結合，潛力可觀。

健鼎獲花旗、大小摩和滙豐喊進，目標價分由104元升至110元、105元升至115元及維持125元、130元，但也有如本土大型投顧考量評價合理，逆市場降評。

花旗表示，第2季向來是健鼎淡季，管理層保守看本季本來就在預期中，且健鼎預估本季高個位數增長，與花旗先前估的8%差不多。

花旗分析，上季健鼎產能利用率下滑，但產品組合優化，支撐毛利率；本季在車用和伺服器需求提高下，毛利率可望持續增長、提高到18.5%。下半年另有非蘋機種支持，預估今明年EPS持穩在10元。

摩根大通指出，健鼎產品組合已大幅提升，下半年三股動力值得關注，包括一、手機HDI爭取新客戶，二、伺服器需求緩彈，三、車用PCB市占穩定擴大，將支撐長期表現兼具攻防力，逢回可留意。

原相健鼎花旗
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