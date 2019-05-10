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【重磅快評】厲害了！蔡英文不出門 打敗風塵僕僕賴清德

外資本周賣超423.45億 這些權值股全成提款機

2019-05-10 17:24經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

美中貿易戰再生波攪局，台股今(10)日收10,712.99點，本周指數下跌383.31點，跌幅3.45%，外資本周賣超423.45億元，權值股成為外資主要提款機，統計本周賣超前十大個股清一色都是權值股，其中金融股高達5檔，面板雙虎、晶圓雙雄全數入列，群創(3481)高居本周外資賣超冠軍；至於買超個股部分，則是最愛京元電，居外資買超個股之冠。

台股今日開高走低，早盤以10,751.55點開出，盤中一度衝達10,834.69點，但在美國調高2000億美元中國貨品關稅到25%正式生效下，進一步衝擊大盤的表現，一度下探至10,669.39點，終場則是收在10,712.99點，下跌20.68點，跌幅0.19%，成交量1244.86億元；本周大盤指數下跌383.31點，周跌幅3.45%。

統計今日三大法人賣超44.37億元，其中外資及陸資（不含外資自營商）賣超37.8億元，投信賣超11.38億元，自營商買超（合計）4.82億元，其中自營商（自行買賣）買超0.77億元，自營商（避險）買超4.04億元。

外資本周合計賣超423.45億元，權值股更成為主要賣超標的，統計本周外資賣超前十大個股依序是群創、新光金、開發金、友達、國泰金、中鋼、台積電、富邦金、兆豐金、聯電等；至於買超前十大個股則依序是京元電、統一、上海商銀、欣興、聯發科、中美晶、台企銀、緯創、日盛金、台虹等。

美中貿易戰再生波攪局，台股本周指數下跌383.31點。記者許正宏／攝影
美中貿易戰再生波攪局，台股本周指數下跌383.31點。記者許正宏／攝影
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