大同集團旗下第三檔 尚志最快6月底下市

2019-05-10 15:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



尚志（3579）表示，該公司因認列子公司綠能科技的虧損，每淨值由去年底的每股0.84元，轉為每股淨值負3.95元，該公司確定將自台股下市，也是成為繼綠能（3519）、華映（2475）之後，確定將成為第三檔步入下市後塵的大同集團子公司。

大同旗下子公司由於相互持股情況頻繁，財務風暴止不住，日前太陽能廠綠能因每股淨值轉負，已於5月2日下市外；面板廠華映 也因淨值轉負，也在5月13日下市。

尚志業務經理施怡光表示，因太陽能產業持續未見改善，使得尚志重要投資公司綠能，第1季發生21.93億元的資產減損，由於尚志持股綠能股權逾21%，尚志今年第1季認列約4億元多的虧損，也使得尚志每股淨值由去年底的每股0.84元，轉為每股淨值負3.95元，每股淨值轉負值之後，將依證交法36條與相關的細則規定，該公司表示，在財報送審之後，最快將今年6月底自台股下市。

施怡光表示，該公司最慢在5月15日之前會將今年第1季財報送審，依主管機關的程序估計，最快尚志在今年6月底就會自台股下市。

由於認列綠能科技的減損並非屬於現金損失，因此，施怡光強調，對尚志本身的營運資金及現金流量並無影響，公司營運未來一切正常，至於尚志第1季財報情況及目前手上現金流，該公司則表示，第1季財報近日才會完成，目前仍沒有數字提供。

對於未來營運，施怡光表示，今年半導體市況確實不好，目前看來，第2季營運能否回升也仍不明朗，不過，該公司目前的接單結構中，以車用及AI的比重較高，雖然目前第2季市況仍不樂觀，但預計進入下半年之後，尚志營運仍可以有優於上半年的表現。