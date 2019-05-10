尚志第1季每股淨值轉負 將自台股下市

2019-05-10 14:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



尚志因認列子公司綠能科技的虧損，每股淨值負3.95元，確定將自台股下市。 示意圖／聯合報系資料照 分享 facebook

尚志（3579）表示，該公司因認列子公司綠能科技的虧損，每淨值由去年底的每股0.84元，轉為每股淨值負3.95元，該公司確定將自台股下市。

尚志表示，綠能第1季發生21.93億元的資產減損，該致該公司持股逾21%，尚志認列的認列約4億元多虧損，也使得尚志每股淨值由去年底的每股0.84元，轉為每股淨值負3.95元，該公司表示，在財報送審之後，最快將今年6月底自台股下市。