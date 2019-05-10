親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

韓國瑜你太超過了！韓粉：連澄清湖旁小路都變這樣

專坑外國學生？法國大學漲價的「學店大辯」

尚志第1季每股淨值轉負 將自台股下市

2019-05-10 14:48經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

尚志因認列子公司綠能科技的虧損，每股淨值負3.95元，確定將自台股下市。 示意圖...
尚志因認列子公司綠能科技的虧損，每股淨值負3.95元，確定將自台股下市。 示意圖／聯合報系資料照
分享

尚志（3579）表示，該公司因認列子公司綠能科技的虧損，每淨值由去年底的每股0.84元，轉為每股淨值負3.95元，該公司確定將自台股下市。

尚志表示，綠能第1季發生21.93億元的資產減損，該致該公司持股逾21%，尚志認列的認列約4億元多虧損，也使得尚志每股淨值由去年底的每股0.84元，轉為每股淨值負3.95元，該公司表示，在財報送審之後，最快將今年6月底自台股下市。

台股綠能大同
>獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

相關新聞

大同集團旗下第三檔 尚志最快6月底下市

2019-05-10 15:20

台股反彈後震盪走低 終場跌20點收10,712

2019-05-10 13:52

五大變數「兩好三壞」對決下周台股

2019-05-10 13:23

2,000億美元陸商品關稅調高至25%生效 這族群跌勢加重

2019-05-10 13:12

熱錢落跑 股匯雙殺

2019-05-10 01:14

美提高關稅生效台股收跌20.68點 三大法人賣超44.37億

2019-05-10 15:08

全球股挫 反向ETF噴出

2019-05-10 01:14

MSCI將調權重 台股看升

2019-05-10 01:14

八大公股行庫買超股 抗震指標

2019-05-10 01:14

顧立雄：台股在理性範圍內

2019-05-10 01:14

不畏盤勢低迷 法人逢低承接股後市行情可期

2019-05-10 09:38

外資買單狂敲 尚凡舞春風

2019-05-10 14:59

法人逢低承接股 值得期待

2019-05-10 14:59

鴻海集團今董事會 郭董接班人亮牌

2019-05-10 14:59

5大變數 定調台股下周走勢

2019-05-10 14:59

台股上沖下洗 長紅震成小黑臉

2019-05-10 14:56

美中協商未果 台股盤中震盪逾百點由紅翻黑

2019-05-10 11:17

鴻海新董事候選名單今將揭曉 Q1獲利及股利受關注

2019-05-10 09:37

權指股發揮撐盤力道 台股開盤上漲17點

2019-05-10 09:11

就市論勢／貿易戰受惠股 可短打

2019-05-10 00:10

遠傳配息穩 股價將有撐

2019-05-09 23:57

國泰金、富邦金前四月合計賺逾350億元 仍年減三成

2019-05-09 20:07

台股危機入市？ 看五大指標

2019-05-09 17:32

川普亂放炮 股市風險劇增

2019-05-09 16:17

台股黑色星期四 證券分析師也沒轍

2019-05-09 15:08

大立光領跌台股重挫190.04點 三大法人賣超202.19億

2019-05-09 15:07

美中貿易戰仍有變數 當沖戶突破4.4萬

2019-05-09 14:38

這12檔營收正成長 5月漲幅超越大盤

2019-05-09 14:38

美中貿易戰衝擊 IC設計抗跌一族

2019-05-09 14:38

季報美美的 這10檔法人搶買

2019-05-09 14:38

MSCI下周二季度調整 台股權重看升

2019-05-09 14:38

亞股一片綠 台股跌破月線

2019-05-09 14:38

謝金河：小心川普揮大刀！

2019-05-09 13:37

儒鴻盤中股價跌破400元 偉全亮燈漲停

2019-05-09 12:57

恐慌情緒升高 台股盤中失守10800點

2019-05-09 11:18

就市論勢／便宜中小股 短線焦點

2019-05-03 23:27

5大國際級投資大師 操作手法迥異！看誰適合你？

2019-05-03 10:58

百分百填息王 今年除權息必看 3大攻略賺透透

2019-05-03 10:55

布局壽險金控…再等等

2019-04-07 00:39
看更多

熱門文章

高息傳產股 資金避風港

2019-05-09 22:09

台股危機入市？ 看五大指標

2019-05-09 17:32

八大公股行庫買超股 抗震指標

2019-05-10 01:14

宏達電凌晨公告 擬配發0.38元現金股利

2019-05-10 10:25

2,000億美元陸商品關稅調高至25%生效 這族群跌勢加重

2019-05-10 13:12

公股行庫買超股 抗震　

2019-05-09 18:49

國泰金、富邦金前四月合計賺逾350億元 仍年減三成

2019-05-09 20:07

美中協商未果 台股盤中震盪逾百點由紅翻黑

2019-05-10 11:17

MSCI將調權重 台股看升

2019-05-10 01:14

中華電新總座 訂三目標

2019-05-09 23:57

鴻海新董事候選名單今將揭曉 Q1獲利及股利受關注

2019-05-10 09:37

漢來海港台中店第三代升級版開幕 集團今年EPS挑戰8元

2019-05-09 19:53

國巨-7% 保守看後市

2019-05-09 23:58

5檔蘋概股將遇修正逆風 網通、主機板廠貿易戰衝擊降低

2019-05-10 09:18

華映從領先業界到財務危機 最後交易日漲停下市

2019-05-10 14:41

台積電4月營收746.94億元 月減6.3％、年減8.8％

2019-05-10 13:41

中美晶 Q1財報創四高

2019-05-10 00:06

群創董事會決議 擬配發0.06元現金股利

2019-05-09 20:55

五大變數「兩好三壞」對決下周台股

2019-05-10 13:23

明安 Q1純益跳增2.7倍

2019-05-10 00:06

美中貿易戰干擾 台股恐震盪整理

2019-05-10 08:17

華碩-47% 單月新低

2019-05-09 23:58

啟碁 全年拚二位數成長

2019-05-09 23:57

原相 Q2營收拚增四成

2019-05-10 00:06

不畏盤勢低迷 法人逢低承接股後市行情可期

2019-05-10 09:38

旺宏盤中股價 一度上漲近3％

2019-05-10 11:43

全民權證／富邦VIX 二檔有看頭

2019-05-09 23:34

全球股挫 反向ETF噴出

2019-05-10 01:14

華碩4月集團營收200億元年減3% 為歷史低點

2019-05-09 20:06

聖暉4.33元 接單暢旺

2019-05-10 00:06

就市論勢／貿易戰受惠股 可短打

2019-05-10 00:10

健鼎 Q1每股賺2.05元

2019-05-09 23:57

緯軟 每股賺1.37元

2019-05-10 00:06

鴻海集團今董事會 郭董接班人亮牌

2019-05-10 14:59

智邦每股賺1.37元 同期最佳

2019-05-09 23:57

遠傳配息穩 股價將有撐

2019-05-09 23:57

威剛0.72元 六季高點

2019-05-10 00:06

外資賣超185.47億創5個月單日最大 金融股成主要提款機

2019-05-09 17:57

台股反彈後震盪走低 終場跌20點收10,712

2019-05-10 13:52

中美晶第1季獲利衝新高 每股純益3.15元

2019-05-09 19:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top