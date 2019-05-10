台股反彈後震盪走低 終場跌20點收10,712

2019-05-10 13:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃力 ╱即時報導



台股今（10）日指數早盤反彈，盤中高點一度來到10,834，然美中貿易協商未果，又使指數從高點回落，上下震盪逾百點；終場指數收在10,712.99點，下跌20.68點，跌幅0.19%，周跌幅3.45%，成交量1,244.86億元。

亞股今日整體多有震盪，過午盤後由紅翻黑；日股目前跌0.9%、韓股漲0.1%，陸、港股則回落至平盤附近。

台股方面，權值股台積電（2330）跌0.1%、鴻海跌逾0.7%、大立光漲1%、台塑化跌0.4%，富邦金則收平盤價位。

其他台灣50成分股中，統一超、和泰車、台化及上海商銀等相對強勢，為撐盤要角。

今日躍上盤面、漲勢較為整齊的族群包括紡織的儒鴻、聚陽等；自行車的巨大、美利達；PCB的欣興、台燿、聯茂、志超、旭軟等；IC的原相、義隆、敦泰、晶豪科、禾瑞亞；營建股隆大、三發地產、京城；遊戲股鈊象、網龍等；此外，中美晶、為升、匯鑽科、信邦等個股表現也是市場焦點。

法人分析，未來六大事件影響台股盤勢，包括為潛在利空的美中貿易談判、台指期結算、第1季財報公告和繳稅期間使資金抽離的影響程度，以及可能有助推升台股行情的MSCI季度調整、五二零行情。

美中貿易部分，後續若一如市場樂觀預期地達成協議，則要留意利多出盡的效應，對已處高檔的股市可能只是錦上添花，但如果破局的話，也會造成指數進一步的拉回修正。

台股在進入首季財報公布季後，市場將趨於觀望檢視基本面表現，單由資金行情推升的個股將面臨修正力道。

至於MSCI季度調整方面，MSCI台灣指數表現優於MSCI巴西指數、MSCI中國及A股指數的表現。因此，雖預期MSCI增加中國A股納入因子將會排擠資金，但台股權重仍有機會小幅調升。

總地來說，利多利空消息夾雜，近期不少個股出現高檔破線跡象，操作上應該留意個股修正風險，並檢視投資組合是否有轉弱個股，選股可往法人鎖碼並具備強勢技術面的標的介入。