五大變數「兩好三壞」對決下周台股

2019-05-10 13:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



台股下周面臨五大變數，在「兩好三壞」之下，多頭資金轉向台股中的內需族群，今（10）日盤中不含電子的指數表現優於大盤指數，其中，以百貨、汽車、塑化、食品及金融等五大內需消費族群盤中表現較為強勢。

早盤曾在台積電（2330）蘋概三王股撐盤，原相、中美晶等股攻堅下，電子類股領軍上攻大盤指數在10時衝高到10,834點，但遭遇賣壓摜低，使大盤指數盤中翻黑。不過，內需消費類股在盤中表現相對強勢，遠百、統一超、統一、鮮活果汁-KY、味全、台化、台塑與和泰車等股價在盤中展現多頭氣勢。

法人表示，下周的五大變數概分為「兩好三壞」，美中貿易今早未傳出好消息，有可能談判時間會持續下去，不明朗的消息對股市向來不妙。

外資近期在期現貨同步減碼，要再拉高做結算行情的意願恐降低。

第1季財報15日（三）公告截止，通常業績衰退的公司較會拖到最後才公告。

目前僅MSCI調升台股權重的機率略高，偏向對台股有利，但被動型基金會加碼的力道恐有限。

法人也認為，五二零行情原本備受期待，尤其是遇到各政黨初選階段，更受投資人注意，但股市經歷上半周的折騰後，下半周能否發動五二零行情受到考驗。