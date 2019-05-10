不畏盤勢低迷 法人逢低承接股後市行情可期

2019-05-10 09:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃力 ╱即時報導



台股部份標的如聯發科、京元電子等為法人逢低承接，期待再次走升。圖為聯發科董事長蔡明介。 聯合報系資料照片 分享 facebook

本周以來，除了投信在台股賣超9億元外，推升今年台股行情的外資籌碼更自大盤抽離近385.79億元，明顯影響市場近期表現，不過，在行情走低之際，仍有標的如聯發科（2454）、京元電子等為法人逢低承接，有望待國際政經消息面止穩後，恃基本面及籌碼面的利基，再次走升。

美中貿易協商進度出現停擺態勢，兩方關係再度陷入緊繃，致使國際股市空頭四起，尤以陸、港股持續破底最顯疲弱，而台股方面，雖於亞股中相對抗跌，但在近一周的高檔震盪後，於9日失守月線，向下尋求季線支撐。

法人認為，美中後續談判狀況將是影響指數短期漲跌的關鍵因素，暫以保守盤勢視之，在操作上，即可選擇財務表現轉佳，且外資、投信以及自營商進場布局的標的，並就技術面汰弱留強。

就整體市場觀之，跌停家數不多，顯示現階段仍有潛在買盤的低接力道。若從近五日法人買超標的來看，包括聯發科、京元電子、統一、日盛金、台虹、上海商銀、頎邦、永豐金、遠東新、仁寶、緯創及冠德等是法人主要買超標的。

其中，聯發科、日盛金、台虹、冠德等因營運展望佳，在資金流入下，昨日皆一度創下今年波段新高。

聯發科受惠OPPO子品牌Realme擴大銷售布局，獲利動能再添助力；日盛金股息配發率高，殖利率題材熱度續存；台虹則持續布局MPI、LCP高頻材料等5G新材料，將在第2季陸續出貨；而冠德因母親節檔期到，旗下環球購物中心預期有新業績挹注。