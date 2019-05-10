鴻海新董事候選名單今將揭曉 Q1獲利及股利受關注

2019-05-10 09:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



鴻海今日將召開董事會，預期新任董事候選人將會揭曉。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

鴻海（2317）董事長郭台銘積極衝刺國民黨總統初選，釋出將交班轉換跑道的消息，外界對鴻海董事長人選有諸多揣測，今（10）日將召開董事會，預期新任董事候選人將會揭曉，也可望讓未來接班藍圖有進一步的輪廓，另外，包括第1季財報、去年度股利及4月營收也可望出爐，引來法人高度關注。

郭台銘宣布參連國民黨總統初選，近期一連串的大動作，展現參選是玩真的，且在赴美國與川普總統會面後進一步釋出將交棒的消息，外界對接班人選有諸多臆測，郭台銘則是表示要先等董事名單公布，鴻海今日將召開董事會，法人聚焦未來鴻海董事長人選，由新任董事候選人名單，可以進一推敲未來的接班布局。

郭台銘日前透露鴻海董事會將公布新任董事名單，未來誰在名單內，誰就有機會接任董事長；除了近期被外界點名的黃秋蓮、鴻騰精密董事長盧松青、副總裁呂芳銘之外，鴻海各次集團的負責人，也不排除是可能的新董事人選。

法人表示，除了選舉的因素之外，目前首要關心的仍是獲利的表現，包括首季的財報及今年的營運表現等，尤其是毛利率的表現上。

法人指出，上半年原本就是淡季，預估今年第1季及第2季相較於過去並不會差很多，下半年則將迎來客戶新品拉貨的挹注動能。

鴻海股價昨日收低，外資則是賣超816張，董事長的接任人選引來高度關注，今日股價止跌反彈，早盤以85元紅盤開出，一度拉升至85.6元，早盤漲幅0.83%。