權指股發揮撐盤力道 台股開盤上漲17點

相關新聞
美中貿易戰干擾 台股恐震盪整理2019-05-10 08:17
熱錢落跑 股匯雙殺2019-05-10 01:14
全球股挫 反向ETF噴出2019-05-10 01:14
MSCI將調權重 台股看升2019-05-10 01:14
八大公股行庫買超股 抗震指標2019-05-10 01:14
顧立雄：台股在理性範圍內2019-05-10 01:14
就市論勢／貿易戰受惠股 可短打2019-05-10 00:10
遠傳配息穩 股價將有撐2019-05-09 23:57
國泰金、富邦金前四月合計賺逾350億元 仍年減三成2019-05-09 20:07
台股危機入市？ 看五大指標2019-05-09 17:32
川普亂放炮 股市風險劇增2019-05-09 16:17
台股黑色星期四 證券分析師也沒轍2019-05-09 15:08
大立光領跌台股重挫190.04點 三大法人賣超202.19億2019-05-09 15:07
美中貿易戰仍有變數 當沖戶突破4.4萬2019-05-09 14:38
這12檔營收正成長 5月漲幅超越大盤2019-05-09 14:38
美中貿易戰衝擊 IC設計抗跌一族2019-05-09 14:38
季報美美的 這10檔法人搶買2019-05-09 14:38
MSCI下周二季度調整 台股權重看升2019-05-09 14:38
亞股一片綠 台股跌破月線2019-05-09 14:38
謝金河：小心川普揮大刀！2019-05-09 13:37
儒鴻盤中股價跌破400元 偉全亮燈漲停2019-05-09 12:57
恐慌情緒升高 台股盤中失守10800點2019-05-09 11:18
就市論勢／便宜中小股 短線焦點2019-05-03 23:27
5大國際級投資大師 操作手法迥異！看誰適合你？2019-05-03 10:58
百分百填息王 今年除權息必看 3大攻略賺透透2019-05-03 10:55
布局壽險金控…再等等2019-04-07 00:39
櫃買修改規章 訂定下櫃機制2019-03-30 00:37
書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)2018-07-16 15:33
書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)2018-07-16 12:48
熱門文章
高息傳產股 資金避風港2019-05-09 22:09
華映最後交易日倒數 開盤即跌停早盤爆量2019-05-09 10:20
恐慌情緒升高 台股盤中失守10800點2019-05-09 11:18
台股危機入市？ 看五大指標2019-05-09 17:32
季報美美的 這10檔法人搶買2019-05-09 14:38
美中貿易戰衝擊台股 顧立雄：現在還不是介入時間點2019-05-09 10:01
美中貿易爭端擴大 台股重挫190點收10,7332019-05-09 13:47
台股黑色星期四 證券分析師也沒轍2019-05-09 15:08
八大公股行庫買超股 抗震指標2019-05-10 01:14
公股行庫買超股 抗震2019-05-09 18:49
儒鴻盤中股價跌破400元 偉全亮燈漲停2019-05-09 12:57
大立光領跌台股重挫190.04點 三大法人賣超202.19億2019-05-09 15:07
國泰金、富邦金前四月合計賺逾350億元 仍年減三成2019-05-09 20:07
不畏貿易戰 營收年、月雙成長股抗壓2019-05-09 12:07
MSCI將調權重 台股看升2019-05-10 01:14
這12檔營收正成長 5月漲幅超越大盤2019-05-09 14:38
美中談不成大風暴成了台股放鞭炮？顧立雄：沒那麼簡單2019-05-09 10:18
美中貿易戰衝擊 IC設計抗跌一族2019-05-09 14:38
MSCI下周二季度調整 台股權重看升2019-05-09 14:38
美中貿易戰再升溫 大立光回測季線市值大減2019-05-09 12:08
VIX近三日狂飆50％ 美中談判若失敗危及全球經濟增長2019-05-09 11:10
漢來海港台中店第三代升級版開幕 集團今年EPS挑戰8元2019-05-09 19:53
美中貿易戰仍有變數 當沖戶突破4.4萬2019-05-09 14:38
國巨-7% 保守看後市2019-05-09 23:58
面板雙虎4月營收相當 群創連兩個月增溫2019-05-09 15:33
中華電新總座 訂三目標2019-05-09 23:57
群創董事會決議 擬配發0.06元現金股利2019-05-09 20:55
兩大理由衝擊 和大股價盤中失守百元2019-05-09 12:59
12檔營收月月增 五月漲幅擊敗大盤2019-05-09 10:37
中美晶 Q1財報創四高2019-05-10 00:06
群創連虧2季 Q1每股虧0.37元2019-05-09 15:01
新光金獲利亮眼 早盤股價漲逾2%2019-05-09 11:06
明安 Q1純益跳增2.7倍2019-05-10 00:06
啟碁 全年拚二位數成長2019-05-09 23:57
華碩4月集團營收200億元年減3% 為歷史低點2019-05-09 20:06
全民權證／富邦VIX 二檔有看頭2019-05-09 23:34
全球股挫 反向ETF噴出2019-05-10 01:14
柏文盤中股價飆至231元 挑戰觀光股王寶座2019-05-09 12:19
原相 Q2營收拚增四成2019-05-10 00:06
華碩-47% 單月新低2019-05-09 23:58
留言