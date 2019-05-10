權指股發揮撐盤力道 台股開盤上漲17點

2019-05-10 09:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃力 ╱即時報導



台股示意圖。聯合報系資料照 分享 facebook

台股大盤今（10）日以上漲17點、10,751.55點開出，成交量24.29億元。

權指股台積電（2330）漲0.3%、鴻海漲1%、大立光漲1.4%，發揮撐盤力道。

法人表示，目前因美中貿易課稅風波再起，大盤雖在月線上下整理，但仍不敵賣壓，指數跌落月線之下，宣告短期上揚的趨勢將有所變化，目前離季線10,584點約150點，建議投資人在盤勢趨穩之前，以保守操作為之。