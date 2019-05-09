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高息傳產股 資金避風港

2019-05-09 22:09經濟日報 記者盧宏奇╱即時報導

美中貿易戰升級，台股9日帶量重挫190點，空方勢力再占上風，權值股及5G、散熱等漲多股紛紛回檔，但國建等具高殖利率護體的低基期傳產股逆勢抗跌，甚至創今年新高，成為短線資金避風港。

原本進展順利的美中貿易談判驚傳生變，震撼全球金融市場，不僅美股跌破月線，陸、港股更向年線靠攏，台股受外資同步減碼期現貨影響，一根長黑接連摜破10,900點、10,800點，回測季線10,584點支撐機會不小。

法人表示，近日市場波動大，在尚未確認止跌前，操作須轉為保守，先以短價差策略應對，並設好停損機制汰弱留強，逢低可留意高股息殖利率、進入旺季，以及營收成長、財報亮麗，且股價抗跌守穩月線或季線支撐相關個股。

內外資獲利賣壓出籠，昨日5G、散熱、印刷電路板（PCB）等前一波主流族群修正激烈，反觀基期偏低又有高殖利率保護的傳產股相當抗震，包括國建、統一、嘉泥、日盛金、興農、六角等，近五日獲法人買盤加持，股價逆勢創今年新高。

其中國泰集團旗下國建去年每股純益3.11元，並大方配發2.1元現金股息，殖利率高達8%，外資自元月下旬至今買超逾萬張，推升股價漲幅約三成。日盛金、興農、嘉泥等三檔冷門股，除營運穩健，股息殖利率介於5.8%至6%，近日外資剛進場布局，力撐股價維持不墜。

高殖利率外資高股息
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