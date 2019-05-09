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國泰金、富邦金前四月合計賺逾350億元 仍年減三成

2019-05-09 20:07經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

壽險業金控雙雄國泰金富邦金（9）日晚間連袂公布上月獲利及累計前4月業績。富邦金4月自結稅後純益44.60億元，累計今年前4月稅後純益169.61億元，每股盈餘(EPS)為1.66元，單月與每股獲利王均稱霸15家金控；國泰金4月自結稅後純益42.5億元，累計稅後純益178億元，每股盈餘1.39元排名亞軍。二家金控前四月合計大賺近350億元，較去年同期賺499億元則減少逾150億元，幅度約三成。

雖然今年4月全球資本市場依舊穩健，但去年前3月基期是最高峰，因此還是較今年基期高，富邦金跟去年同期單4月賺60.1億元，累計獲利224.6億元，EPS2.2元比較起來，還是衰退了24.5%。國泰金去年前4月稅後純益賺274.5億元、每股賺2.17元，因此今年累計還是衰退近36%。

國壽今年自結4 月稅後淨利21.3億元。發言人林昭廷副總表示，有實現一些獲利但沒有特別，因此投資績效平穩，單月淨值持續提升190億元，股權權益（淨值）至4月底已高達5,000億元，外匯準備這個月提存5.4億元，餘額達到205億元。

國泰世華獲利表現穩健。4月自結稅後淨利 18.8 億元。維持高活存比。存放及手收業務表現平穩，資產品質維持良好。 其他子公司方面，國泰產險 4 月份個體簽單保費 17 億元，穩居市場第二。 國泰證券各項業務穩定推展，4 月稅後淨利 5,060 萬元。國泰投信各項業務穩定推展，4 月稅後淨利 5,818 萬元。

富邦金主要獲利引擎富邦人壽4月稅後淨利為18.99億元，累計前4月稅後淨利49.67億元，保費收入大幅成長使承保相關費用較高，投資收益表現維持穩定。今年前4月初年度保費收入（First Year Premium）達827億元，較去年同期大幅成長31%；總保費收入（Total Premium）為2,143億元，較去年同期成長15%。

此外台北富邦銀行4月稅後淨利16.45億元，由於金融市場操作與手續費收入帶動收益成長，累計前4月稅後淨利76.81億元，較去年同期成長15%。北富銀資產品質維持穩健，2019年4月底逾放比率為0.19%，備抵呆帳覆蓋率為696%。

國泰金控。圖／國泰金提供
國泰金控。圖／國泰金提供
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