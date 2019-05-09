鮮活果汁-KY第1季每股賺2.96元 創同期新高

2019-05-09 19:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



鮮活果汁-KY（1256）9日公告第1季每股賺2.96元，創同期新高；主要受惠高毛利產品糖漿與口感添加物提升占比，帶動產品銷售組合持續優化，激勵第1季毛利率達36％，亦推升第1季稅後純益約9,083萬元，年增39.3%，每股稅後純益（EPS）2.96元。

鮮活以銷售產品區分，果汁、果粒與果粉的占比各約56％、40％與4％，其中果粒產品的成長幅度最高。

鮮活表示，公司聚焦中國大陸市場，生產少量多樣化的客製化飲品原料，且與客戶打造零庫存商業模式，在目前稼動率維持高檔，預期新產能於下半年起加入營運下，公司以研發實力持續開發高毛利產品進行產品組合優化，特別是不受季節性影響的口感添加物。

展望第2季，鮮活提到，4月起開始邁入大陸手搖茶傳統旺季，公司持續透過經銷商網絡，打入各大手搖茶飲品牌，並開拓新的銷售通路至複合式餐飲、甜品等市場，以期提高市場滲透率。

鮮活預期口感添加物比重可望持續增加，目前冷咖啡新產品亦開始小量出貨，在下半年新產能陸續開出，將挹注總產能提升至9.5萬噸，以及昆山自動倉儲系統今年啟用下，對中長期營運樂觀。鮮活9日股價收171元，下跌3.5元。